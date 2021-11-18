Seleção feminina de tênis de mesa garante medalha no Campeonato Pan-Americano

Mais uma medalha para o Brasil no tênis de mesa foi garantida no Campeonato Pan-Americano, disputado em Lima, no Peru. A Seleção Brasileira feminina foi à mesa diante de Porto Rico, pelas quartas de final do torneio por equipes, nesta quinta-feira, e conseguiu uma vitória arrasadora por 3 jogos a 0. O triunfo assegurou a vaga brasileira nas semifinais e, consequentemente, um lugar no pódio da competição.

Com a classificação, o time brasileiro, formado por Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jessica Yamada, encara os Estados Unidos (Lily Zhang, Sarah Jalli, Tiffany Ke e Amy Wang) nesta sexta-feira, às 11h30 (de Brasília), valendo uma vaga na grande decisão.

A equipe masculina, formada por Gustavo Tsuboi, Vitor Ishiy e Eric Jouti, também jogará a semifinal nesta sexta-feira, a partir de 14h. O adversário sairá do duelo entre Canadá e Argentina, que se enfrentam na noite desta quinta, pelas quartas de final. A página do Facebook da ITTF Américas transmite os jogos das semifinais e o Sportv3 vai passar as decisões dos torneios dos dois naipes ao vivo, a partir de 18h.

No confronto válido pelas quartas de final do torneio feminino, Bruna abriu o caminho para a vitória da equipe. Ela teve a missão de derrotar Daniely Rios. No jogo, a brasileira não deu nenhuma oportunidade para a oponente crescer de produção e, por isso, o placar final terminou em 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/6 e 11/9.

O mesmo cenário foi visto no duelo entre Caroline e Melanie Diaz. A porto-riquenha acabou sendo batida por 11 a 1 no primeiro set com domínio total da brasileira. A tônica seguiu a mesma nas parciais seguintes em que a representante do Brasil fez 11 a 8 e 11 a 6, fechando o embate em 3 a 0.

O último confronto aconteceu entre Jessica e Fabiola Diaz, em que, apesar de ter terminado 3 a 0 para a brasileira, a partida se mostrou bem mais acirrada do que as duas anteriores. As parciais do confronto foram: 14/12, 14/12 e 11/7.

A atleta do Brasil responsável por finalizar o embate entre os países comemorou o triunfo nas quartas de final e já projeta o desafio contra as norte-americanas.

- Muito feliz de termos vencido Porto Rico por 3 a 0. Agora, vamos nos preparar para jogar contra as americanas. É uma equipe bem forte, mas nós já conseguimos ganhar delas no passado. Não será fácil, mas acredito bastante na nossa equipe, que está muito bem. Vai ser um jogo muito interessante, faremos nosso melhor e espero que possamos vencê-las - prometeu Jessica Yamada.