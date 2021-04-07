Seleção feminina de rúgbi volta a enfrentar rivais de nível olímpico

Crédito: Emirates Invitational

A Seleção Brasileira feminina de rúgbi participará do segundo torneio amistoso Emirates Invitational Sevens, nos dias 8 e 9 de abril, na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

As Yaras terão novamente pela frente as mesmas cinco seleções que enfrentaram no primeiro torneio, realizado no início deste mês. O desafio é repetir as boas apresentações contra Quênia, Japão e uma das equipes da França e desta vez superar Estados Unidos e Canadá. A novidade deste segundo torneio é que as francesas jogarão com uma única equipe.- Este tipo de competição que não vale pontos para o ranking é importante para testarmos nossas ideias contra adversárias na luta por uma medalha olímpica e jogarmos com menos pressão. O time está forte tanto na defesa, quanto no ataque. O compromisso de todas em lutar pela bola é muito grande. As jogadoras experientes estão ajudando as novatas a mostrarem seu jogo - comenta Luiza Gonzalez, capitã das Yaras que esteve nos Jogos do Rio 2016. Para o head coach do Brasil, William Broderick, o elenco está bem preparado física e mentalmente para executar a proposta de jogo.

- Fomos bem na primeira etapa com três vitórias em seis jogos. Sabemos que podemos fazer mais nesta rodada. O objetivo é construirmos juntos um estilo próprio e evoluir em vários aspectos como a tomada rápida de decisões e o ritmo de jogo com intensidade. Estamos confiantes porque temos um grupo que mescla experiência e novos talentos - avalia o técnico. As Yaras estão representadas no torneio pelas atletas Aline Mayumi, Aline Furtado, Bianca Silva, Claudia Lopes Teles, Franciele Martins, Haline Scatrut, Isadora Cerullo, Isadora Lopes de Souza, Leila dos Santos Silva, Luiza Gonzalez Campos, Mariana Nicolau, Marina Fioravanti, Rafaela Zanellato e Thalita Costa. A organização do tradicional torneio, criado em 1970, também é responsável pela etapa do Circuito Mundial de Sevens da World Rugby realizada na mesma cidade e prevista para acontecer este ano entre 2 e 4 de dezembro, também com as Yaras representando o rúgbi brasileiro.Tabela dos jogos – 2º Torneio – Horário de Brasília