Seleção feminina de críquete recruta atleta olímpica para preparação das eliminatórias da Copa do Mundo

Crédito: Cricket Brasil

A Seleção Brasileira feminina de críquete começou a preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro. E visando o torneio mundial, o Brasil recrutou a atleta Tatiele de Carvalho, 11 vezes campeã brasileira dos 10.000m e finalista nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

As brasileiras enfrentarão Argentina, Canadá e Estados Unidos, naquela que será a primeira aparição das sul-americanas em um evento do Conselho Internacional de Críquete (ICC) em quase uma década. O vencedor garantirá uma vaga nas eliminatórias globais de oito seleções, com os dois primeiros colocados do evento progredindo para a Copa do Mundo feminina de 2023, na África do Sul.

O Brasil, que busca sua primeira classificação, vai começar o torneio como o melhor colocado. A Seleção Brasileira subiu 11 posições e figura no 27º lugar no ranking mundial.

Técnico da Seleção Brasileira feminina de Críquete, o inglês Matt Featherstone também falou sobre a chance de ter Tatiele de Carvalho em sua equipe, ajudando na preparação da equipe.

- Os resultados estão começando a aparecer, com três jogadoras do time tendo perdido até 10kg nos últimos seis meses e outras agora demonstrando um maior foco e senso de responsabilidade. Muito disso se deve à Tatiele. Quando ela veio falar com as meninas em janeiro, estava claro que seu estilo de vida era o mesmo de 95% das meninas, então elas puderam se identificar imediatamente - disse Featherstone.