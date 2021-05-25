Seleção feminina de basquete conhece rivais na AmeriCup

Crédito: Rafael Arantes

A AmeriCup divulgou nesta terça-feira a tabela da primeira fase da competição. A Seleção Brasileira feminina está no Grupo A e faz a sua estreia em 11 de junho, diante de El Salvador. O torneio acontece em San Juan, em Porto Rico, e vale quatro vagas no Pré-Mundial, em fevereiro de 2022.

O Brasil ainda faz mais três partidas na primeira fase, contra Colômbia (dia 12), Canadá (dia 13) e Ilhas Virgens (dia 14). Os horários ainda serão confirmados pela organização.

Pelo critério, as quatro primeiras avançam para as quartas de final, quando haverá o cruzamento com as quatro primeiras do grupo B: 1Ax4B, 2Ax3B, 3Ax2B, 4Ax1B. Quem vencer, está classificado para as semifinais e também para o Pré-Mundial, com data em fevereiro de 2022, e que definirá os times que vão para o Mundial da Austrália, no mesmo ano.

O Brasil se apresentou no domingo em Itu e iniciou os treinamentos na manhã desta segunda-feira, no Centro Esportivo João Luiz Guarda. As atividades na cidade vão até o dia 6 de junho, quando o Brasil viaja para Porto Rico para a competição. Confira abaixo as convocadas

ArmadorasDébora Costa - Sampaio BasqueteMaria Paula Albiero - BYU-EUAAlana Gonçalo - Ituano

Alas/ArmadorasTainá Paixão - SESI AraraquaraIsabela Ramona - Sampaio BasquetePatty Teixeira - ItuanoTássia Carcavalli - Vera Cruz Campinas

AlasThayná Silva - Sodiê Doces/Mesquista/LSBMariane Carvalho - SESI AraraquaraRapha Monteiro - Sampaio BasqueteTati Pacheco - Sampaio BasqueteSara Rodrigues - Oklahoma State University-EUA

Alas/pivôsMariana Dias - Ituano