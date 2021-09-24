Seleção de vela intensifica treinos para evento-teste da SSL na Suíça

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A Seleção Brasileira de vela intensifica seus primeiros treinos a bordo do barco SSL47 para o evento-teste da SSL Gold Cup, que será disputado de 27 de setembro a 3 de outubro, no Lago Neuchâtel, na Suíça. A equipe conta com 10 atletas consagrados na modalidade liderados por Robert Scheidt, maior medalhista olímpico do país.

A bordo estão as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze. A tripulação conta também com Gabriel Borges, Henrique Haddad, André Fonseca, Joca Signorini, Alfredo Rovere, Henry Boening e Juninho de Jesus

Os velejadores completaram nesta sexta-feira (24) o terceiro dia de treinos com o barco, que é uma versão do RC44, uma categoria bastante usada em regatas mundiais.

O veleiro é one design e todas as equipes participantes da SSL Gold Cup terão o mesmo modelo nas provas. O Brasil enfrentará os barcos da Argentina, Croácia, Estônia, Hungria, Israel, Omã e Suíça. Os treinos começam na quarta-feira (22).

O evento-teste serve de preparação para a primeira edição da SSL Gold Cup será realizada na Suíça, de maio a junho de 2022, com 56 equipes. O formato é semelhante à Copa do Mundo de Futebol.

- É um conceito que está sendo criado há anos. A ideia é bem interessante, pois teremos barcos iguais competindo contra as melhores equipes do mundo. Não haverá vantagem competitiva de equipamento, todos serão iguais, testando a habilidade dos velejadores. Conseguimos juntar um time bem legal aqui. O evento é inédito e terá muito sucesso - disse Robert Scheidt.

O barco SSL47 tem regulagens do original que não podem ser alteradas para garantir a isonomia entre as tripulações, como por exemplo os estais. O objetivo, como citou Robert Scheidt, é o trabalho em equipe.

Com experiência em regatas de equipe e competições internacionais, André Fonseca, conhecido como Bochecha, acredita que os treinos na Suíça estão sendo bem proveitosos a bordo do SSL47.

O atleta fará a função de trimmer - regulador de velas.

- É a primeira vez de todo mundo nesse veleiro. O desafio será esse e cada dia de treino é importante pra isso! Estamos praticando manobras, fazendo trimmer de vela, fazendo o barco ser mais rápido.

André Fonseca é um dos maiores nomes da vela oceânica nacional ultimamente. É o tático do Phoenix, atual campeão brasileiro da modalidade. O trimmer e tático conta com três participações na The Ocean Race, regata de volta ao mundo.

Quem se juntou ao grupo foi Joca Signorini, também referência na vela oceânica. Em 2008-09, ao lado de Torben Grael, ganhou o título da Volvo Ocean Race no barco sueco Ericson 4. O atleta foi integrante do Brasil 1, Telefónica e Team SCA.SSL Team Brazil

1 - Alfredo Rovere - proa

2 - Martine Grael - estratégia & grinder

3 - Henry Boening 'Maguila' - Grinder

4 - Kahena Kunze - segundo trimmer e grinder

6 - Juninho de Jesus - pit & runners

7 - Gabriel Borges - trimmer & jib/gennaker

8 - André Fonseca Bochecha: trimmer & grande/trav

9 - Joca Signorini - tática e grinder

10 - Robert Scheidt - timoneiro

20 - Henrique Haddad (Giga) - tripulante, coach e observador.

Gerente: Bruno Prada