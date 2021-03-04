Seleção de esgrima é definida para competições internacionais de março

Crédito: AFP

O Brasil terá 13 atletas disputando as competições internacionais do mês de março, após um ano de paralisação do calendário. Nesta quinta-feira (4), a Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) divulgou oficialmente, os atletas inscritos para a Copa do Mundo de Sabre, Copa do Mundo de Espada e Grand Prix de Florete, sendo 11 totalmente custeados pela entidade, além de cinco técnicos e um preparador físico, e dois atletas participando através de recursos próprios.

Na Copa do Mundo de Sabre, a primeira das três competições, entre 10 e 14 de março, na cidade de Budapeste (HUN), Luana Pekelman, Pietra Chierighini, Karina Trois, Bruno Pekelman, Henrique Garrigós, Enrico Pezzi e Matheus Becker estarão representando o país. Os técnicos serão Alkhas Lakerbai e Régis Trois. Vale lembrar que Bruno Pekelman e Karina Trois disputarão o Pré-Olímpico, no final de abril, buscando vagas nos Jogos de Tóquio.

Na espada, Nathalie Moellhausen, Amanda Simeão e Marcela Silva terão a orientação do técnico Marcos Cardoso, no torneio em Kazan (RUS), entre os dias 19 e 23. Nathalie, segunda colocada no ranking mundial, já está praticamente garantida na Olimpíada.

Finalmente, o GP de Florete, em Doha (QAT), entre os dias 26 e 28 de março, terá as presenças de Bia Bulcão, Rafaela Gomes e Guilherme Toldo, além dos técnicos Alessandra Nucci e Luca Maria Papale, e do preparador físico Luca Simoncelli. Bia Bulcão vai buscar a vaga em Tóquio através do Pré-Olímpico, enquanto Toldo deve entrar através do ranking.