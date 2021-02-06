Seleção consegue liberação e jogará o Pré-Olímpico de polo aquático

Crédito: Divulgação/CBDA

A Seleção Brasileira de Polo Aquático, enfim, vai viajar à Holanda. O voo para o país será na próxima segunda-feira. Em Roterdã, cidade a 80 km de Amsterdã, o Brasil vai participar do torneio pré-olímpico da modalidade. As autoridades holandesas deram uma autorização especial de entrada da equipe.

A autorização foi necessária depois da equipe verde e amarela ter sido barrada no embarque à Alemanha no último dia 30. O anúncio da proibição do embarque foi feito quando o grupo já estava no Aeroporto do Rio. O voo ainda tinha uma escala em Lisboa antes de chegar na Alemanha, onde o Brasil ainda faria alguns treinos.

As restrições começaram no dia 29, quando o governo português anunciou a proibição de voos tendo o Brasil como origem ou destino. Depois do país ibérico, outras nações europeias também proibiram a entrada de brasileiros.