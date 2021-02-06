Seleção consegue liberação e jogará o Pré-Olímpico de polo aquático

A Seleção Brasileira de Polo Aquático, enfim, vai viajar à Holanda. O voo para o país será na próxima segunda-feira. Em Roterdã, cidade a 80 km de Amsterdã, o Brasil vai participar do torneio pré-olímpico da modalidade. As autoridades holandesas deram uma autorização especial de entrada da equipe.
A autorização foi necessária depois da equipe verde e amarela ter sido barrada no embarque à Alemanha no último dia 30. O anúncio da proibição do embarque foi feito quando o grupo já estava no Aeroporto do Rio. O voo ainda tinha uma escala em Lisboa antes de chegar na Alemanha, onde o Brasil ainda faria alguns treinos.
As restrições começaram no dia 29, quando o governo português anunciou a proibição de voos tendo o Brasil como origem ou destino. Depois do país ibérico, outras nações europeias também proibiram a entrada de brasileiros.
O Pré-Olímpico de Polo Aquático será entre os dias 14 e 21 de fevereiro. Doze seleções participarão do torneio, que dará três vagas à Olimpíada de Tóquio. O grupo da equipe nacional tem Turquia, Geórgia, Montenegro, Grécia e Canadá. Os quatro primeiros da chave avançam às quartas. Nesta fase, os confrontos serão contra seleções do outro grupo, que tem Holanda, Alemanha, Croácia, Romênia, França e Rússia.