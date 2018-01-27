Seleção capixaba vence Marataízes no Encontro de Campeões

A Arena da Praia Central de Marataízes ferveu na manhã deste sábado (27), com o Encontro de Campeões, evento inédito que reuniu alguns dos nomes mais importantes da história do futebol de areia do Espírito Santo contra a seleção de Marataízes.

A seleção capixaba venceu nos pênaltis a seleção de Marataízes Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

A seleção capixaba, que reuniu atletas que participaram das campanhas dos títulos brasileiros de 2000, 2001 e 2010, venceu por 2 a 0 nas penalidades, após 3 a 3 no tempo regulamentar.

"Estes momentos para nós são muito importantes. Aprendi bastante com o esporte e hoje passo estes ensinamentos para os meus filhos", destacou Rafinha, da seleção capixaba.

O presidente da Federação de Beach Soccer do Espírito Santo, Paulo Sergio de Lima, comentarista esportivo da TV Gazeta e ex-goleiro da Seleção Brasileira de Futebol, esteve presente no evento e homenageou os atletas da seleção capixaba com medalhas alusivas aos títulos e ao Encontro de Campeões.

Quem também fez questão de prestigiar o evento foi o subsecretário Estadual de Esportes e Lazer, Fábio Luiz (medalhista de prata na Olimpíada de Pequim, ao lado de Márcio), que nasceu em Marataízes.

Ele atuou por alguns minutos pela seleção de Marataízes e participou da cerimônia de entrega de premiações.

Gustavo, 22 anos, filho do pivô Jóia, ex-jogador das seleções capixaba e brasileira, assassinado no dia 3 de novembro de 2002, representou seu pai em homenagem póstuma. "Certamente foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, disse Gustavo.

O jogo

Na primeira etapa, Juninho Mascote fez 1 a 0 para a seleção capixaba. Bolão, contudo, minutos depois, empatou em 1 a 1. Na segunda etapa, a seleção de Marataízes voltou melhor e virou para 2 a 1 com Helinho. Gustavo, filho de Jóia, empatou, de cabeça. Placar da segunda etapa: 2 a 2.

Na terceira etapa, Anderson, de falta, fez 3 a 2 para Marataízes, mas Diego empatou para a seleção capixaba. A Seleção de Marataízes, mesmo com maior volume de jogo, não conseguiu desempatar a partida.