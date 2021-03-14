Seleção brasileira masculina de handebol confirma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Neste domingo, a seleção brasileira masculina de handebol garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que será disputado neste ano. A equipe terminou o Pré-Olímpico de Podgorica, em Montenegro, na segunda colocação e, assim, ficou com uma das duas vagas olímpicas. + Preto, verde, azul e até bordô: confira todos os carros da Fórmula 1 2021O Brasil venceu o Chile por 26 a 24, mas ainda precisou esperar o resultado do jogo entre Noruega e Coreia do Sul para saber se estaria ou não classificado. Com a vitória da seleção do país nórdico por 44 a 31, a Noruega garantiu o primeiro lugar e o Brasil o segundo.