Seleção brasileira masculina de handebol confirma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Neste domingo, a seleção brasileira masculina de handebol garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que será disputado neste ano. A equipe terminou o Pré-Olímpico de Podgorica, em Montenegro, na segunda colocação e, assim, ficou com uma das duas vagas olímpicas. + Preto, verde, azul e até bordô: confira todos os carros da Fórmula 1 2021O Brasil venceu o Chile por 26 a 24, mas ainda precisou esperar o resultado do jogo entre Noruega e Coreia do Sul para saber se estaria ou não classificado. Com a vitória da seleção do país nórdico por 44 a 31, a Noruega garantiu o primeiro lugar e o Brasil o segundo.
Portanto, a delegação do Time Brasil aumentou. Antes, eram 181, agora, são 195, uma vez que 14 atletas são convocados para disputa do torneio de handebol.
Dez países já estão classificados para o handebol nas Olimpíadas. São eles: Japão, Dinamarca, Espanha, Argentina, Egito, Bahrein, Noruega, Brasil, Suécia e Alemanha. França, Croácia, Tunísia e Portugal ainda disputam as duas últimas vagas no pré-olímpico.