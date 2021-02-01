Seleção Brasileira de polo aquático é barrada no aeroporto, e disputa do Pré-Olímpico fica ameaçada

Crédito: Divulgação/CBDA

A Seleção Brasileira masculina de Polo Aquático, que viajaria para a Alemanha no último sábado com o objetivo de finalizar a preparação para o Campeonato Pré-Olímpico, foi impedida de embarcar devido às restrições impostas pelos países europeus a voos partindo do Brasil por cauda da pandemia do Covid-19.

A equipe está em preparação para o Pré-Olímpico desde o final de 2020 com treinamentos no Parque Aquático Maria Lenk e no Sesi-SP. O grupo comandado pelo técnico André Avallone terminaria a preparação em solo europeu, inclusive com jogos-treinos contra equipes de lá.

Na última semana, a CBDA e o COB obtiveram uma autorização de entrada na Alemanha que foi recusada no momento do embarque. Com a recusa, toda a delegação foi realocada para um hotel no Rio de Janeiro, cidade onde a seleção brasileira continuará com os treinamentos.