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Seleção Brasileira de polo aquático é barrada no aeroporto, e disputa do Pré-Olímpico fica ameaçada

CBDA e COB tentam encontrar alternativa que viabilize a participação do Brasil no torneio, que está marcado para acontecer entre os dias 14 e 21 de fevereiro, em Rotterdam...
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Publicado em 

01 fev 2021 às 19:19

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:19

Crédito: Divulgação/CBDA
A Seleção Brasileira masculina de Polo Aquático, que viajaria para a Alemanha no último sábado com o objetivo de finalizar a preparação para o Campeonato Pré-Olímpico, foi impedida de embarcar devido às restrições impostas pelos países europeus a voos partindo do Brasil por cauda da pandemia do Covid-19.
A equipe está em preparação para o Pré-Olímpico desde o final de 2020 com treinamentos no Parque Aquático Maria Lenk e no Sesi-SP. O grupo comandado pelo técnico André Avallone terminaria a preparação em solo europeu, inclusive com jogos-treinos contra equipes de lá.
Na última semana, a CBDA e o COB obtiveram uma autorização de entrada na Alemanha que foi recusada no momento do embarque. Com a recusa, toda a delegação foi realocada para um hotel no Rio de Janeiro, cidade onde a seleção brasileira continuará com os treinamentos.
"A CBDA e o COB trabalharão para encontrar uma alternativa que viabilize a participação do Brasil no Pré-Olímpico, que está marcado para ser realizado entre os dias 14 e 21 de fevereiro, em Rotterdam, na Holanda", informou a CBDA.

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