Seleção Brasileira de judô disputa o Campeonato Pan-Americano

Crédito: Abelardo Mendes Jr/rededoesporte.gov.br

A Seleção Brasileira de judô chegou ao México no último final de semana para a disputa do Campeonato Pan-Americano de Guadalajara, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril. A disputa continental é uma das mais importantes no processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, distribuindo até 700 pontos (ouro) no ranking olímpico.

Nessa etapa, o Brasil será representado por 17 atletas, em sua maioria, que estão na corrida olímpica buscando os pontos decisivos para a vaga em Tóquio.Por conta da paralisação das competições em 2020, o Pan daquele ano foi realizado em novembro. Com isso, tanto a edição de 2020, quanto a de 2021 valerão para o ranqueamento. Porém, será computado apenas o melhor resultado. Dessa forma, a CBJ decidiu não levar os campeões de 2020 (Eric Takabatake, Daniel Cargnin, Maria Portela e Maria Suelen Altheman) para a disputa de 2021, já que alcançaram a pontuação máxima no ano passado.

Na sequência do Campeonato, parte da equipe também lutará o Open Pan-Americano, que dá até 100 pontos no ranking.ProgramaçãoA agenda do Pan de Judô começa nesta quarta-feira, 14, com o sorteio das chaves às 16h (horário de Brasília).

As lutas começam na quinta, 15, para os atletas das categorias 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 60kg, 66kg, 73kg.

Na sexta, 16, lutarão os judocas dos pesos 70kg, 78kg, +78kg, 81kg, 90kg, 100kg e +100kg.

*Horários:Preliminares - 14h (México) / 16h (Brasil)Finais - 17h (México) / 19h (Brasil)CONFIRA A CONVOCAÇÃO

Seleção Feminina:

Gabriela Chibana 48kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)Nathália Brígida 48kg (Sogipa/FGJ/RS)Larissa Pimenta 52kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)Ketelyn Nascimento 57kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)Jéssica Pereira 57kg (Instituto Reação/FJERJ/RJ)Ketleyn Quadros 63kg (Sogipa/FGJ/RS)Aléxia Castilhos 63kg (Sogipa/FGJ/RS)Ellen Santana 70kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)Beatriz Souza +78kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)

Seleção Masculina: