Seleção Brasileira de basquete inicia preparação para enfrentar Uruguai e Colômbia pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira masculina iniciou sua preparação visando os jogos diante de Uruguai e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2023, em Franca. Com trabalho em dois períodos todos os dias, o Brasil vai em busca de mais duas vitórias para pavimentar a classificação para a segunda fase do torneio que garante 32 seleções no Mundial que será jogado na Indonésia, Japão e Filipinas.

Com o grupo completo, o técnico Gustavo De Conti avalia os dois jogos no Pedrocão como fundamentais e significativos, por serem os primeiros no país no ciclo até Paris 2024.

- É a nossa estreia em casa nas Eliminatórias, dois jogos difíceis contra Uruguai e Colômbia, onde precisamos ter o máximo de atenção. Vamos em busca das duas vitórias, sabendo da qualidade dos dois rivais - contou De Conti.Da convocação inicial, o Brasil teve três mudanças no grupo. Cristiano Felício, com uma torção no tornozelo, Marcelinho Huertas, gripado, e Timothy Soares, com COVID-19, foram cortados. Em seus lugares entraram Elinho, Alexey e Gabriel Jaú. Os jogos no Pedrocão acontecem na sexta-feira, 25, 19h10, contra o Uruguai; e na segunda, 28, às 20h, diante da Colômbia. Ambas terão transmissão ao vivo na ESPN.

Na primeira fase, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Colômbia, Chile e Uruguai. Pelo formato de disputa das Eliminatórias, as 16 Seleções das Américas são separadas na primeira fase em quatro grupos com quatro equipes, formando os Grupos A, B, C e D, com jogos de ida e volta dentro dos grupos, totalizando seis partidas. Os três melhores de cada chave avançam para a segunda fase, quando serão formados os Grupos E e F, com seis equipes em cada uma, com a seguinte formatação: Grupos A + C formam o Grupo E; e os Grupos B + D formam o Grupo F.

Neste segundo momento, todas as equipes carregam os resultados da primeira fase, e jogam apenas contra as equipes que não enfrentaram ainda. Pelo sorteio, o Brasil teria três rivais pela frente no futuro Grupo F, entre Estados Unidos, Porto Rico, México e Cuba, também com jogos de ida e volta. Os três primeiros após o fim dos duelos + o melhor quarto colocado entre os Grupos E e F se classificam para a Copa do Mundo 2023, somando sete postos das Américas na competição.

A Copa do Mundo acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro de 2023, com Japão, Filipinas e Indonésia dividindo o direito de sediar a disputa. A competição terá 32 equipes, com oito grupos de quatro equipes na primeira fase. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase seguinte da Copa do Mundo, quando formam um novo grupo de quatro equipes contra rivais de outra chave. Os dois melhores vão para o mata-mata a partir das quartas de final.VEJA A CONVOCAÇÃO

ARMADORESAlexey - Minas Tênis ClubeYago - FlamengoElinho - São Paulo

ALA-ARMADORESGeorginho - SESI FrancaGui Deodato - Minas Tênis ClubeALASLéo Meindl - Fuenlabrada-ESPVitor Benite - San Pablo Burgos-ESP

ALAS-PIVÔSRafael Mineiro - FlamengoLucas Dias - SESI FrancaBruno Caboclo - São PauloGabriel Jaú - Bauru Basket

PIVÔSHettsheimeir - Bauru BasketLucas Mariano - SESI FrancaAugusto Lima - Murcia-ESP