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'Sei que poderia estar na final', diz Nory após eliminação no Mundial

Ginasta de 28 anos não teve bom desempenho na prova de barra fixa, em Kitakyusuhu...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 16:44

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 16:44

Crédito: Arthur Nory não teve bom desempenho no Mundial de Ginástica (Abelardo Mendes Jr/rededoesporte.gov.br
Um dos principais ginastas brasileiros da atualidade, Arthur Nory não teve bom desempenho no Mundial da modalidade. Na última terça-feira, em Kitakyusuhu, o atleta não conseguiu avançar às finais da barra fixa, prova na qual é o atual campeão. Em entrevista ao 'Ge.com' após a eliminação, Nory comentou o resultado e ressaltou a importância de continuar competindo mesmo com as cobranças.
+ Com gol de Piqué, Barcelona bate o Dínamo de Kiev e vence a primeira na Champions League- Difícil. Desde o Brasileiro (no começo deste mês) estou muito emotivo. Chorei ali também. É muita coisa que se passa na cabeça, desde toda preparação que vim passando neste ano difícil. Aqui foi um desafio muito grande porque meu objetivo era voltar o Nory feliz, o Nory treinando muito, se divertindo e fazendo ginástica - comentou o brasileiro, antes de complementar:
- Estava muito pressionado nas Olimpíadas. Pressão que eu digo é pessoal mesmo, de me cobrar, de colocar aquela expectativa, e a gente sabe que não tem que ser assim. O resultado é consequência de uma boa preparação. Estou feliz porque fiz uma boa preparação, porque estou alegre e fazendo o que amo. Estou chateado, porque não fiz minha melhor série. Sabia que poderia estar na final - emendou.
+ Alisson celebra vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid e 100% de aproveitamento na Champions
Rebeca Andrade e Caio Souza serão representantes do Brasil nas finais do Mundial de Ginástica. Nory cometeu uma grande falha na execução da apresentação e perdeu pontos importantes que o levariam para a decisão. O ginasta agora já vira a chave para Paris 2024.
- Estou feliz por estar no Japão de novo. Eu treinei muito forte para as Olimpíadas e depois dos Jogos também. Estar aqui foi um desafio. A preparação estava muito boa. Estava focado na barra fixa. Eu cometi um erro no meio da série. Sabia que em Mundiais detalhes definem se você faz a final ou não. Cometi um erro grande. Não caí, o que é bom, mas acontece. É a ginástica - encerrou.

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