'Sei que poderia estar na final', diz Nory após eliminação no Mundial

Crédito: Arthur Nory não teve bom desempenho no Mundial de Ginástica (Abelardo Mendes Jr/rededoesporte.gov.br

Um dos principais ginastas brasileiros da atualidade, Arthur Nory não teve bom desempenho no Mundial da modalidade. Na última terça-feira, em Kitakyusuhu, o atleta não conseguiu avançar às finais da barra fixa, prova na qual é o atual campeão. Em entrevista ao 'Ge.com' após a eliminação, Nory comentou o resultado e ressaltou a importância de continuar competindo mesmo com as cobranças.

+ Com gol de Piqué, Barcelona bate o Dínamo de Kiev e vence a primeira na Champions League- Difícil. Desde o Brasileiro (no começo deste mês) estou muito emotivo. Chorei ali também. É muita coisa que se passa na cabeça, desde toda preparação que vim passando neste ano difícil. Aqui foi um desafio muito grande porque meu objetivo era voltar o Nory feliz, o Nory treinando muito, se divertindo e fazendo ginástica - comentou o brasileiro, antes de complementar:

- Estava muito pressionado nas Olimpíadas. Pressão que eu digo é pessoal mesmo, de me cobrar, de colocar aquela expectativa, e a gente sabe que não tem que ser assim. O resultado é consequência de uma boa preparação. Estou feliz porque fiz uma boa preparação, porque estou alegre e fazendo o que amo. Estou chateado, porque não fiz minha melhor série. Sabia que poderia estar na final - emendou.

+ Alisson celebra vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid e 100% de aproveitamento na Champions

Rebeca Andrade e Caio Souza serão representantes do Brasil nas finais do Mundial de Ginástica. Nory cometeu uma grande falha na execução da apresentação e perdeu pontos importantes que o levariam para a decisão. O ginasta agora já vira a chave para Paris 2024.