Sede olímpica, Tóquio sai de estado de emergência e inicia reabertura

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Palco dos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Japão encerrou nesta segunda-feira, após um mês e meio, o estado de emergência na capital Tóquio e em outras quatro regiões mais afetadas pela pandemia da COVID-19 (Hokkaido, Saitama, Chiba e Kanagawa). O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que o governo constatou contínuo declínio no número de infecções pelo novo coronavírus nas últimas semanas.

O fim do decreto, que entrou em vigor na capital no dia 7 abril, permite a reabertura de serviços não essenciais, como museus e bibliotecas. Os restaurantes poderão ser abertos durante o dia, fechando às 22h, duas horas mais tarde que no período de vigência da medida. Outros locais do país já haviam iniciado a retomada.

Os japoneses estão orientados a manterem todas as recomendações das autoridades de saúde, como evitar aglomerações, com o objetivo de evitar um aumento de contaminações. O governo pediu que a população não viaje para outras cidades até pelo menos 19 de junho, enquanto analisa a pandemia.

– Tínhamos um critério muito rígido para retirar o estado de emergência. Julgamos que alcançamos esse critério. Nesta segunda-feira, nós retiramos o estado de emergência em todo o país. Em apenas um mês e meio, nós praticamente colocamos a situação (da pandemia) sob controle – disse Abe.

O Japão viu uma queda no número de novos casos confirmados no mês passado e registrou no domingo a menor marca desde 29 de fevereiro, com 14. Até o momento, foram 16.550 infecções por coronavírus e 820 mortos.