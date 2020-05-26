Sede olímpica, Tóquio sai de estado de emergência e inicia reabertura

Palco dos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Japão encerrou nesta segunda-feira, após um mês e meio, o estado de emergência na capital Tóquio e em outras quatro regiões mais afetadas pela pandemia da COVID-19 (Hokkaido, Saitama, Chiba e Kanagawa). O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que o governo constatou contínuo declínio no número de infecções pelo novo coronavírus nas últimas semanas.
O fim do decreto, que entrou em vigor na capital no dia 7 abril, permite a reabertura de serviços não essenciais, como museus e bibliotecas. Os restaurantes poderão ser abertos durante o dia, fechando às 22h, duas horas mais tarde que no período de vigência da medida. Outros locais do país já haviam iniciado a retomada.
Os japoneses estão orientados a manterem todas as recomendações das autoridades de saúde, como evitar aglomerações, com o objetivo de evitar um aumento de contaminações. O governo pediu que a população não viaje para outras cidades até pelo menos 19 de junho, enquanto analisa a pandemia.
– Tínhamos um critério muito rígido para retirar o estado de emergência. Julgamos que alcançamos esse critério. Nesta segunda-feira, nós retiramos o estado de emergência em todo o país. Em apenas um mês e meio, nós praticamente colocamos a situação (da pandemia) sob controle – disse Abe.
O Japão viu uma queda no número de novos casos confirmados no mês passado e registrou no domingo a menor marca desde 29 de fevereiro, com 14. Até o momento, foram 16.550 infecções por coronavírus e 820 mortos.
A realização dos Jogos ainda é cercada de incertezas, já que os governos temem novas ondas da doença. John Coates, vice-presidente do COI e presidente do Comitê Olímpico Australiano (AOC), afirmou na semana passada que outubro será um mês decisivo para entender se Tóquio poderá receber os Jogos.E MAIS:FIA lança linha direta sobre violação de regulamentos no automobilismoPersonagem do basquete brasileiro, Édio Alves morre vítima da COVID-19Nadal comemora retorno às quadrasVôlei feminino: Flamengo e Sesc acertam fusão E MAIS: