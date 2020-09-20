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Scheidt volta às competições com vice-campeonato italiano de Laser

Regular nas oito regatas na Itália, o bicampeão olímpico vence a última prova neste domingo e fica a apenas um ponto do título. Americano Charlie Buckinghan é campeão
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Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 16:56
Crédito: Giovanni Mitolo/Divulgação
O brasileiro Robert Scheidt retornou às competições em grande estilo, após a paralisação causada pela pandemia do Covid-19. O bicampeão olímpico conquistou o vice-campeonato italiano de da classe Laser neste domingo, em Follonica, na região da Toscana. E o ouro não veio por apenas um ponto.
O velejador, que se prepara para a Olimpíada de Tóquio, em 2021, venceu a última regata do dia, terminando com 12 pontos perdidos, enquanto o norte-americano Charlie Buckinghan, somou 11. O terceiro lugar ficou com Juan Ignacio Maegli, da Guatemala, atual bicampeão sul-americano, com 13. A competição reuniu 45 velejadores de oito países.
- O campeonato Italiano de Classes Olímpicas teve um bom nível técnico, com vários estrangeiros competindo no Golfo de Follonica. Foi ótimo voltar a competir e a fazer regatas de bom nível. São pouco eventos esse ano, então, ter a chance de participar, é importante. Além disso, velejar no mar também acrescenta na preparação. Onde eu moro é em lago (Garda) e nessa competição encarei condições diferentes em mar aberto, como ondas e correnteza - afirmou o maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios.
Robert entrou no último dia do Campeonato Italiano na terceira posição. Após seis regatas, havia cruzado a linha de chegada sempre entre os top 3, com duas vitórias, três segundos lugares e um terceiro. Na primeira disputa desse domingo, o brasileiro conseguiu um sexto lugar. Porém, na segunda e última prova, conquistou mais um primeiro lugar, resultados que garantiu o vice-campeonato.
- Estou muito feliz em voltar a competir, especialmente porque foi possível estar com minha família aqui em Follonica. Minha mulher (a medalha de prata olímpica lituana da Laser Radial, Gintare) e meus filhos, Erik e Lukas, torceram muito - acrescentou.
Aos 47 anos, o bicampeão olímpico vai permanecer em Follonica para mais quatro dias de treinos com os velejadores de diferentes partes do mundo no golfo da região da Toscana. E as sessões de preparação começam já na manhã desta segunda-feira.
- Volto para casa somente na quinta-feira. Vai ser importante aproveitar ao máximo esse período para esticar a preparação após o Campeonato Italiano de Classes Olímpicas - finalizou o bicampeão olímpico.

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