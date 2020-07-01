Scheidt treina para retornar às competições de vela em setembro

Crédito: Pedro Martinez/SAILING ENERGY

Com a volta gradual das atividades esportivas na Europa, o brasileiro Robert Scheidt já tem data para o retorno às competições. O bicampeão olímpico vai disputar a tradicional Semana de Vela de Kiel, na Alemanha, entre 5 a 13 de setembro.

Ele tem intensificado a preparação no Lago di Garda, na Itália, onde mora com a família. Após 20 dias de velejada solitária com seu Laser no mês de maio, revezou treinos com equipes italianas e francesas nas duas últimas semanas. E pretende repetir a dose entre julho e agosto.

- Foram dias muito produtivos e estou contente. Primeiro vieram seis velejadores italianos e depois, na segunda semana, chegaram os franceses. Treinei muito com o Jean-Baptiste Bernaz, com quem tenho uma parceira há algum tempo. Ele é hoje um dos top 5 do mundo e é muito importante ter um parâmetro para avaliar minha velejada. Encerrei essas sessões me sentindo bem fisicamente, sem lesões e andando próximo a ele. Ainda tenho pontos a evoluir, mas foi muito bacana encarar esse volume de trabalho intenso - explica Scheidt, que vai disputar a sétima Olimpíada em Tóquio, em 2021.

Com a formação dessa pequena flotilha de elite, com dez barcos, foi possível simular regatas no Lado di Garda, com direito a marcação de raias e simulação de largadas.

- Aproveitei para fazer testes de velocidade e experimentei um novo barco e novos equipamentos. Como disse, ter um cara como o Jean-Baptiste como parâmetro é importante, porque ele é muito veloz, especialmente em vento forte - conta o maior medalhista olímpico do Brasil.

A Semana de Kiel vai ser o primeiro grande evento de vela após a quarentena em função do novo coronavírus. Por isso, além da tradição do campeonato, a expectativa é para uma disputa de alto nível.

- Eles restringiram as inscrições para 70 barcos e vi pelo menos 20 velejadores top na lista. Acredito que a tendência é abrir para novos atletas, o que vai deixar a disputa mais forte ainda. Estou bem animado com a possibilidade de competir em alto nível ainda nesse ano, depois de tudo o que aconteceu. Espero condições duras e muito frio no norte da Alemanha em setembro, mas vamos que vamos - completa Robert, que deve chegar em Kiel poucos dias antes da estreia da classe Laser, que será disputada entre os dias 10 e 13.