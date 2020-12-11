Scheidt está próximo do pódio no Portugal Grand Prix neste sábado

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O brasileiro Robert Scheidt entra no último dia do 3rd Portugal Grand Prix – round 1, neste sábado, com grandes chances de garantir um lugar no pódio na classe Laser. Com o 3° e o 8° lugares nas regatas desta sexta-feira, em Vilamoura, o bicampeão olímpico manteve a terceira posição na classificação geral, com 28 pontos perdidos, abrindo vantagem de 15 pontos para o quarto colocado, o polonês Kuba Rodziewicz, que tem 43. A liderança segue com o francês Jean Baptist Bernaz (15pp), seguido pelo norueguês Hermann Tomasgaard (17), vencedor das duas provas do dia.

- Velejei bem na primeira regata. Cheguei a estar em segundo, mas o Jean Baptist me ultrapassou no final. Para a segunda prova, o vento aumentou, indo para 25 nós, com ondas grandes e condições duras. Infelizmente, não larguei bem. Montei a primeira bóia em 15° e ainda consegui fazer uma boa recuperação para cruzar em oitavo. O norueguês e o francês realmente estão velejando com muita velocidade e abriram um pouco em pontos. Em compensação, também aumentei a diferença em relação ao quarto colocado. Somando tudo, foi um bom dia. Amanhã (sábado,12) teremos as regatas finais e seguimos na luta pelo pódio - avaliou o atleta.

Scheidt tem conseguido manter a regularidade em Vilamoura, construindo uma boa média de pontos ao velejar no top 10 em cinco de seis regatas. Fez um 6° lugar na estreia, obtendo, na segundo dia, mais um 5° e um 6° lugares. O único resultado destoante foi o 16° na segunda prova do programa, que entrou como descarte para o brasileiro. Se mantiver a boa média neste sábado, o pódio está garantido em Portugal.