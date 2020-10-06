Sapatilha de Henrique Avancini é leiloada por mais de R$ 10 mil

Um dos símbolos da conquista histórica de Henrique Avancini na Copa do Mundo de MTB XCO, a sapatilha utilizada pelo atleta foi leiloada, na última segunda-feira, como parte do projeto ‘Pedaling for a Reason’, visando à arrecadação de fundos para uma instituição social de Petrópolis (RJ), sua terra natal. Bastante disputado, o equipamento superou as estimativas e foi arrematado por mais de R$ 10 mil. Ao todo, a campanha reverterá R$ 36.100,00 à entidade beneficente fluminense. Disponível pela plataforma da Semexe.com, o projeto começou no dia 3 de setembro. As sapatilhas utilizadas por Avancini nas provas de XCO tinham lance inicial de R$ 200. Logo nos primeiros dias, o produto ascendeu mais de 2.000%. As últimas horas foram semelhantes à prova, com uma disputa árdua pelo prêmio. Ao final, Guilherme Figueiredo, líder de um grupo de ciclistas e fã do atleta, arrematou o item por R$ 11.100. - É realmente muito especial ter arrematado a sapatilha que o Henrique usou para conquistar sua primeira e tão sonhada vitória em uma etapa da Copa do Mundo de XCO. Nós juntamos um grupo e fizemos o lance vitorioso. Esse leilão foi inteligente, pois, é o que eu chamo de operação ganha-ganha. Além de adquirir um equipamento histórico, estamos ajudando uma instituição de caridade escolhida pelo próprio Henrique. E, obviamente, somos muito fãs dele. Para mim, ele está no mesmo patamar de outros ídolos que tive no passado, como Senna e Gustavo Kuerten - afirma Figueiredo. As sapatilhas utilizadas por Avancini nas provas de short track também estavam disponíveis ao público, mas, em outro formato. A partir da compra de um par de meias personalizado da campanha, o fã estava concorrendo ao sorteio. O vencedor, neste caso, foi Frank Albuquerque, de Joinville (SC), que levará o equipamento emblemático também, pois foi com ele que Avancini venceu o quarto XCC da sua carreira. Vale ressaltar que o brasileiro é o segundo atleta da história da categoria a conseguir a dobradinha de vitórias. Antes, só o holandês Mathieu Van der Poel havia alcançado tal resultado. Com o sorteio e o leilão, Avancini arrecadou R$ 36.100, cujo valor será totalmente revertido para Comunidade Terapêutica Mateus 25:35. Ao longo do processo, o ciclista contou com a parceria de Semexe.com, Shimano e Studio Black Tiger. Outras grandes marcas, como Cannondale e Strava, também contribuíram para o sucesso da campanha. Esta é a segunda ação do projeto ‘Pedaling for a Reason’. No início do ano, o atleta havia leiloado a sapatilha que utilizaria para a disputa do Cape Epic. Agora, Avancini viaja para a Áustria em busca de mais um grande resultado. No sábado, às 9h30 (de Brasília), o brasileiro encara o circuito de Leogang visando ao título do Campeonato Mundial de XCO, que terá transmissão ao vivo, pela internet, em português, por meio da Red Bull TV https://www.redbull.com/br-pt/events/uci-mountain-bike-championships-leogang .