São Pedro e Geração vencem na estreia da Copa Vila Velha Verão 2018

A Copa Vila Velha Verão 2018 tem dado às mulheres o protagonismo que elas merecem no futebol de areia. Surgindo como parte principal da programação noturna da arena montada nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha, as meninas estão dando show na competição. Quatro equipes participam do torneio, sendo duas representantes de Vila Velha - Vila Nova e Vilavelhense - e duas de representantes de Vitória - Geração/Doctum e São Pedro. E na noite desta terça-feira (24), as equipes da capital largaram na frente, tendo o São Pedro vencido o Vilavelhense por 7 a 2, e o Geração vencido o Vila Nova por 5 a 3.

Meninas fazem grandes duelos nas areias de Vila Velha Crédito: WABS

No primeiro jogo da noite, o São Pedro, que semana passada sagrou-se campeão da Copa Vitória, mostrou toda força do seu conjunto e não tomou conhecimento do Vilavelhense, com destaque para a atacante Andréia, que marcou um dos gols da partida.

No segundo jogo da noite a rivalidade entrava em quadra, com o jogo entre Vila Nova e Geração, que fizeram um jogo que arrancou suspiros dos torcedores. Com atuações brilhantes da duas equipes, brilhou a estrela da estreante Fernanda Sabaini, que liderou a equipe do Geração na vitória por 5 a 3, com gols de Carol Show (2), Fernanda Sabaini (2) e Noele Bastos. Pelo Vila Nova marcaram Tuanny (2) e Kamila.

Fernanda Sabaini, atleta do Geração Crédito: WABS

"A equipe jogou confiante, com responsabilidade e principalmente com alegria. A Fernandinha (Sabaini) joga demais e foi um baita reforço, porque potencializou todo nosso conjunto. Hoje foi minha primeira partida em muito tempo com minha irmã, a Nicole, e acredito que temos uma boa sintonia de jogo. Mas foi só um partida. Amanhã é outra pedreira e não podemos bobear, porque todo mundo tem time pra chegar nessa competição, que está sendo muito boa de jogar, disse a defensora Noele Bastos.

Segunda Rodada

A segunda rodada acontece nesta quarta, a partir das 18 horas, com o jogo entre Geração/Doctum e Vilavelhense. Em seguida, o Vila Nova enfrenta o São Pedro.

Forma de disputa

As equipes se enfrentam em chave única, todas contra todas, e quem fizer mais pontos fará a final em jogo único.

Resultados  1ª Rodada

São Pedro 7 x 2 Vialvelhense

Vila Nova 3 x 5 Geração/Doctum

Próximas rodadas

24 de janeiro - Arena Vila Velha  Praia da Costa

18 horas  Vilavelhense x Geração/Doctum

19 horas  Vila Nova x São Pedro

25 de janeiro  Arena Vila Velha  Praia da Costa

18 horas  Vila Nova x Vilavelhense

19 horas  São Pedro x Geração/Doctum

25 de janeiro  Arena Vila Velha  Praia da Costa

18 horas  Disputa de Terceiro Lugar