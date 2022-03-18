São Pedro da Aldeia recebe Carreta do eMuseu do esporte

A carreta do eMuseu do Esporte chegou a São Pedro da Aldeia e estará aberta para a visitação do público a partir desta sexta-feira (18), das 10h às 20h .O projeto reúne o melhor da história do esporte nacional e suas conquistas, experiências interativas, incentivo à iniciação na prática desportiva e, ainda, formação de monitores para a recepção em eventos culturais. A carreta ficará estacionada na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Av. São Pedro, no Centro da cidade, até 21 de março, com entrada gratuita. O Projeto na cidade conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

Quem visitar a carreta do eMuseu do Esporte terá acesso a 13 galerias virtuais e 11 exposições, além de uma plataforma 3D que proporciona a atletas profissionais e amadores a possibilidade de se aventurar em esportes como o surf, skate, tênis, natação, ciclismo, entre outros. A Carreta seguirá viagem e a próxima parada será no Rio de Janeiro, em 25 de março. São Pedro da Aldeia é a primeira cidade em que a carreta funcionará no período da noite, ampliando o horário de visitação. A novidade foi anunciada pela idealizadora do projeto, Bianca Gama, durante a solenidade de abertura da carreta, nesta quinta-feira (17). Segundo ela, a carreta já fez mais de 90 mil atendimentos e, pelas cidades por onde tem passado, vem incentivando a prática de esportes.

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, durante a inauguração, destacou a importância do projeto e a contribuição que traz ao divulgar e permitir que um maior número de pessoas tenhaa acesso a essa tecnologia. Também o secretário de Esporte e Lazer do município, Ricardo Gaspar, ressaltou o importante papel da carreta para incentivar a prática desportiva entre os jovens.

O presidente do Conselho dos Consumidores da Enel, Emanuel Neto, lembrou que a concessionária de energia elétrica tem apoiado a iniciativa desde seu inicio.

Antes mesmo da abertura oficial da carreta ao público em geral, frequentadores da praça e alunos do Colégio Silva Serpa puderam conhecer e participar das atividades do eMuseu.Aos 55 anos, a dona de casa Adriana Lopes, que jamais andou em um skate ou surfou, não resistiu em experimentar os simuladores.

-Nunca tinha imaginado que un dia estaria em um skate ou pegando onda numa prancha. Hoje, tive essa emoção. Foi muito bom, é uma sensação que só quem usou os equipamentos pode entender- afirmou.

Para a estudante Alice Pinheiro, 11 anos, também foi emocionante andar de skate ou surfar. “A gente sente toda a adrenalina, como se estivéssemos praticando um dos esportes de verdade”, explicou.

A Carreta

Em todos os municípios pelos quais já passou, a carreta do eMuseu do Esporte atraiu milhares de visitantes, que já somam cerca de 85 mil atendimentos. Por onde passou, deixou como legado a formação de monitores locais capacitados para atuarem em eventos sócio culturais, além do incentivo à prática de esportes junto ao público infantojuvenil, pois grande parte dos visitantes está nessa faixa etária.

Em São Pedro da Aldeia não será diferente. Além da imersão na história do esporte e dos desafios na plataforma, no entorno da carreta acontecem atividades esportivas amadoras; clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, enfatizando a sustentabilidade.

As atrações são muitas e relembram conquistas históricas do esporte brasileiro, entre elas, um holograma de Magic Paula, uma das maiores atletas do basquete mundial, que interage com o público. O eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do governo estadual.

O projeto conta, ainda, com parceiros como as prefeituras dos municípios que recebem a carreta; o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Voleibol (CBV); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.