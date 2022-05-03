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São Paulo sedia tradicional competição de vela do país

Regatas do VII Distrito da classe Star serão realizadas de 27 a 29 de maio no Yacht Club Santo Amaro
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Publicado em 03 de Maio de 2022 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 17:39
A tradicional competição de vela VII Distrito da classe Star será realizada de 27 a 29 de maio, no Yacht Club Santo Amaro – YCSA, em São Paulo (SP), com os principais nomes da modalidade.O evento na Represa do Guarapiranga terá nomes como os medalhistas olímpicos Reinaldo Conrad, Torben Grael e Lars Grael, além do outros destaques como Arthur Lopes, Samuel Gonçalves, Pedro Trouche, Admar Gonzaga e Ronald Seifert.
+ Filipe Toledo, Italo, Caio Ibelli, Jadson André, Samuel e Miguel Pupo se classificam às oitavas do WSL
Estão programadas seis regatas, sendo duas por dia de campeonato. O mínimo de três provas é necessário para constituir a série. Os pontos finais dos barcos no VII Distrito da classe Star serão a soma de sua pontuação em cada uma e vence quem somar menos! Havendo cinco ou mais regatas, será excluído o pior resultado. Uma terceira disputa poderá ser corrida conforme decisão da Comissão de Regatas para antecipar o programa.
Serão premiados os barcos do primeiro ao terceiro lugares, além das duplas Under 30 (abaixo de 30 anos), Categoria B, Black Star, Grand Grand Master e Exalted Grand Master, os três últimos citados para equipes com atletas de idades mais avançadas.
- É um campeonato que sempre teve forte presença dos principais velejadores da classe Star, não importa o local das regatas, seja em São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. Nesta edição, a raia escolhida foi da Represa do Guarapiranga, que pode ser imprevisível às vezes, uma característica que deixa a competição ainda mais interessante - contou Arthur Lopes, organizador da competição no YCSA.
A última edição do VII Distrito da classe Star foi disputada no Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ) em dezembro de 2021 com o título da dupla Henrique Haddad e Pedro Trouche, que venceu quatro das cinco regatas realizadas na Baía de Guanabara. A medalha de prata ficou com Antonio Moreira e Arcélio Moreira e o bronze com Admar Gonzaga Neto e Ronald Seifert. Um ano, em 2020, os ganhadores foram Lars Grael e Guilherme Almeida, também no ICRJ.
Crédito: SãoPaulosediatradicionalcompetiçãodeveladopaís(Foto:Divulgação

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