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São Paulo e Rio e Janeiro terão drive-in para assistir aos Playoffs da NBA

Idealizado pela Dream Factory e em parceria com a Budweiser, o Go Dream está localizado no estádio Pacaembu e no BarraShopping, com funcionamento até 13 de setembro...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 20:13

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 20:13

Crédito: Arte/Lance!
A partir deste final de semana, além da exibição de partidas de futebol do Campeonato Brasileiro, o Go Dream terá jogos de basquete. A Budweiser, parceira da iniciativa, vai oferecer os duelos dos Playoffs da NBA ao vivo, com início neste domingo, dia 23. E a primeira exibição será o jogo 4 entre Toronto Raptors e Brooklyn Nets, às 19h30 (horário de Brasília).
Idealizado pela Dream Factory, o Go Dream está localizado no estádio Pacaembu, em São Paulo, e no BarraShopping, no Rio de Janeiro, com funcionamento até o dia 13 de setembro.
- Os fãs de NBA não ficarão órfãos de uma experiência única! Se os playoffs acontecerão no NBA Campus, aqui no Brasil os fãs poderão assistir aos jogos dentro do Go Dream - contou Alice Alcântara, gerente de marketing de Budweiser.
- Além das transmissões, os fãs podem contar com algumas surpresas e, claro, shows incríveis com a curadoria Budweiser - complementou a executiva.

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