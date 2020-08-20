São Paulo e Rio e Janeiro terão drive-in para assistir aos Playoffs da NBA

Crédito: Arte/Lance!

A partir deste final de semana, além da exibição de partidas de futebol do Campeonato Brasileiro, o Go Dream terá jogos de basquete. A Budweiser, parceira da iniciativa, vai oferecer os duelos dos Playoffs da NBA ao vivo, com início neste domingo, dia 23. E a primeira exibição será o jogo 4 entre Toronto Raptors e Brooklyn Nets, às 19h30 (horário de Brasília).

Idealizado pela Dream Factory, o Go Dream está localizado no estádio Pacaembu, em São Paulo, e no BarraShopping, no Rio de Janeiro, com funcionamento até o dia 13 de setembro.

- Os fãs de NBA não ficarão órfãos de uma experiência única! Se os playoffs acontecerão no NBA Campus, aqui no Brasil os fãs poderão assistir aos jogos dentro do Go Dream - contou Alice Alcântara, gerente de marketing de Budweiser.