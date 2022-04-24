São Caetano do Sul recebe evento de futevôlei com ex-jogadores e músicos

Neste domingo, às 9h, na Arena Goiás, em São Caetano do Sul-SP, acontecerá a Resenha B1B2, campeonato de futevôlei com grandes nomes do esporte e da música. Evento promovido pelos ex-atletas, Jonas e Cristian Baroni, em parceria com a Delta Flow, escritório de agente autônomo de investimentos credenciado ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Esporte que cresce cada vez mais no Brasil, o futevôlei abriu portas para recreação e virou um dos grandes xodós dos paulistas. O evento do próximo domingo já conta com confirmações de peso como os atletas André Santos e Rafael Diego, o grupo Nosso Esquema, Fernandinho Beat Box, Salgadinho, entre outros nomes conhecidos.

Como principal patrocinadora do evento, a Delta Flow busca divulgar por meio do esporte preferido de grande parte dos jogadores e ex-jogadores de futebol toda a expertise e soluções que sua assessoria entrega para seus clientes ao mesmo tempo em que incentiva o esporte.

- Aproveitamos o evento também para divulgar oficialmente a criação da Delta Flow Sports, divisão interna da Delta Flow Investimentos direcionada exclusivamente ao atendimento de atletas onde o intuito é proporcionar o atendimento exclusivo ainda mais personalizado a fim de atender as necessidades específicas dos atletas.Com o propósito de trazer excelência na assessoria de investimentos tanto para clientes pessoas físicas e jurídicas, além de antecipar as tendências do mercado, a Delta Flow entra no mundo esportivo muito bem preparada e consciente dos objetivos traçados.

- A Delta Flow foi criada pensando em atender clientes de alta renda com excelência e é formada por pessoas experientes no mercado financeiro e também com conhecimentos a respeito das necessidades do atleta. Um exemplo é Bruno Venditti, um dos sócios fundadores e que possui cerca de 15 anos de experiência atendendo atletas de alto nível.

- Outro ponto importante é que a Delta Flow tem sido referência em assessoria de investimentos neste nicho, onde a carreira é muito curta e ter um profissional que auxilia na gestão do capital é muito importante para se ter uma saúde financeira longínqua e saudável. Nosso objetivo é ser a maior empresa de assessoria de investimentos e gestão financeira de atletas no Brasil.

O evento soma mais de 50 duplas confirmadas e poderá ser acompanhado pelo YouTube, no canal da FTV Live, à partir das 9h no horário de Brasília.