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Santistas fazem regata perfeita e entram na disputa pelo pódio brasileiro de vela da classe ORC

Inaê Amstel Ultra tem desempenho acima da média em prova de percurso longo em Floripa
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 22:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 22:33
O barco Inaê Amstel Ultra segue com chances de pódio no Campeonato Brasileiro da classe ORC, no Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). A equipe de Santos (SP) teve um desempenho quase perfeito na regata de percurso nesta quinta-feira (3) de 45 milhas náuticas.
O terceiro lugar no tempo corrigido colocou o veleiro de 40 pés entre os Top 10, a apenas um ponto do quarto colocado, que é o Itajaí Sailing Team. Na divisão ORC B, o Inaê Amstel Ultra é o segundo. O campeonato tem o gaúcho Crioula 52 como líder absoluto, seguido pelo Ventaneiro (ICRJ).O bom resultado do Inaê Amstel Ultra foi fruto da evolução da equipe a bordo. O veleiro andou em média 9 milhas e com rajadas de 18 nós em Santa Catarina. A largada mais assertiva e as mudanças de bordo foram fundamentais. Foram 6h16 minutos de prova.
- A equipe está cada vez mais entrosada e tenho certeza de que os resultados finais serão ainda melhores. Estamos correndo contra barcos de ponta, como o TP 52 do Crioula e o Ventaneiro. Hoje fomos muito bem pelas escolhas a bordo - disse Xico Freitas, tático do Inaê Amstel Ultra.
Resultados de quinta-feira -- https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=race&eventid=jnplb&raceid=8
As regatas desta sexta-feira (4) serão de barla-sota - entre bóias - e serão fundamentais para o resultado final do Circuito Santa Catarina e Brasileiro de ORC no Iate Clube Veleiros da Ilha. A competição conta com os melhores velejadores de vela oceânica e terá outras categorias em disputa como RGS, Bico de Proa, Multicasco e C30.
Os santistas ganharam a cervejaria holandesa como title sponsor. Além de investir na equipe, o Inaê Amstel Ultra fez ajustes pontuais para correr de igual para igual contra os adversários na categoria ORC, sigla de Offshore Racing Committee.
Crédito: InaêAmstelUltraseguecomchancesdepódionoCampeonatoBrasileirodaclasseORC(Foto:GabrielHeusi|ICSC

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