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Santander amplia atuação no ciclismo e adquire naming rights do L'Étape Brasil by Tour de France

Maior prova de ciclismo da América Latina terá duas etapas em 2022 com nome do banco...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 15:00

Publicado em 28 de Março de 2022 às 15:00

O Santander adquiriu o naming rights do L'Étape Brasil by Tour de France a partir de 2022. As duas provas de ciclismo amador do País, que serão realizadas no Rio de Janeiro (RJ), em junho, e em Campos do Jordão (SP), em setembro, terão o banco como title sponsor. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelos representantes do banco em parceria com a equipe liderada pelo medalhista olímpico Bruno Prada, organizador da competição. A parceria foi assinada para as temporadas de 2022 e 2023.
O L'Étape Brasil Santander by Tour de France chegou ao Brasil no ano de 2015 em parceria da A.S.O. – Amaury Sports Organisation, a mesma que organiza o Tour de France, além da iniciativa privada. As provas se tornaram as mais procuradas por ciclistas de todos os estados da federação, bem como estrangeiros, e levam em média mais de 2 mil participantes por edição.
Os trechos do L'Étape Brasil Santander by Tour de France e L'Étape Rio de Janeiro Santander by Tour de France simulam etapas da prova francesa, com mais de 100 quilômetros pelas estradas e avenidas. Os ciclistas contam também com versões mais reduzidas.
- O Santander está chegando para levar o L'Étape para outro patamar. O que já era bom vai ficar ainda melhor! Muito feliz com um empresa como Santander que investe muito em esporte e que tem um projeto muito bem estruturado no segmento de bike! - disse Bruno Prada, organizador do L'Étape Brasil by Tour de France.
O L'Étape Rio de Janeiro Santander by Tour de France ocorre de 24 a 26 de junho, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto a oitava edição da prova no interior de São Paulo será realizado entre os dias 23 e 25 de setembro, em Campos do Jordão (SP).
A primeira edição do L'Étape Brasil Santander by Tour de France foi em 2015 na cidade paulista de Cunha. Desde 2018, a prova é realizado em Campos do Jordão (SP) e no ano passado desembarcou na cidade Maravilhosa.
As inscrições para as duas etapas já estão abertas e podem ser realizadas nos sites do L'Étape Brasil Santander by Tour de France e do L'Étape Rio de Janeiro Santander by Tour de France. Em cada prova, os amantes do ciclismo poderão escolher entre dois percursos a serem divulgados, além de experimentar a participação em uma das provas com o selo de uma das maiores competições da modalidade no mundo: Tour de France.
Enquanto isso, no Rio de Janeiro (RJ), em 2022 o evento chega ao seu segundo ano. Na primeira edição, mais de 2 mil ciclistas pedalaram nos cartões postais da Cidade Maravilhosa, como a Praia de Ipanema, o Pão de Açúcar e os "Alpes Cariocas", como a Vista Chinesa e a Mesa do Imperador. A prova passou também por trechos dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na modalidade ciclismo de estrada.
- Temos muito orgulho de ser parceiros do circuito nacional do L’Étape by Tour de France, que traz o brilho do icônico Tour de France para os ciclistas brasileiros. No agora L’Étape Santander, milhares de amadores e entusiastas do pedal poderão participar de provas de alto nível e sentir um pouco das sensações que o ciclismo profissional proporciona. É mais uma das nossas iniciativas de apoio a esse esporte que é praticado diariamente por milhões de pessoas, seja nas ruas, nas estradas ou nas trilhas de todo o país - diz Patricia Audi, vice-presidente do Santander Brasil.
Crédito: L'ÉtapeBrasilbyTourdeFranceteráoSantandercomonamingrights(Foto:CaioSouza/OnBoardSports

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