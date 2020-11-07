Rio Marinho estreia na E-Taça EDP das Comunidades 2020; acompanhe

- 14h - Brisamar x Aribiri;
- 15h - Jucutuquara x Brisamar;
- 16h - Consolação x Rio Marinho;
- 17h - Jucutuquara x Consolação;
- 18h - Rio Marinho x Aribiri.
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