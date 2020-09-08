Sam Bennet, pela primeira vez, vence uma etapa do Tour de France

Crédito: Sam Bennet explode de alegria ao cruzar em primeiro na etapa 10 do Tour de France (KENZO TRIBOUILLARD/ AFP

O irlandês Sam Bennet realizou, nesta terça-feira, um de seus maiores sonhos: vencer uma etapa do Tour de France. Velocista experiente, de 30 anos, ele já acumulava triunfos em etapas de todas as principais volta do circuito, mas ainda não tinha conseguido o topo na principal delas. Nesta etapa 10 ( Chateau D'Olerón-San Martin de Ré, plana, de 168km), Bennet foi beneficiado pelo trabalho de sua equipe e, mais descansado, arrancou nos 200 metros finais para um sprint perfeito, administrando a vantagem para Caleb Ewan (australiano da Lotto) e Peter Sagan (eslovaco da Bora) que vieram a seguir.

Para completar a alegria, Bennet, com os bônus que ganhou pelo primeiro lugar (50p), assumiu a liderança da camisa verde (a dos velocistas, por pontos) deixando a fera Peter Sagan (que tenta seu oitavo título de Tour de France em nove anos) em segundo lugar: 196 a 175. O tempo de Bennett foi de 3h52m22s.

Já na briga principal pelo título na classificação geral (camisa amarela), nenhuma alteração. Com todos os favoritos chegando em bloco e com o mesmo tempo do vencedor da etapa (os 66 primeiros colocados chegaram no mesmo tempo), o esloveno Primoz Roglic manteve o primeiro lugar, com 42h15m23s, 21 segundos de frente para o vice-líder e campeão de 2019 do tour o colombiano Egan Bernal (Ineos). Guillaume Martin (francês da Cofidis, 28s atrás do líder), Romain Bardet (francês da Ag2R, -30s) e os colombianos Nairo Quintana (Arkea) e Rigoberto Uran (EF), ambos com 32 segundos de déficit para Roglic, fecham o Top6.

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