Saiba como ter aulas grátis no Campo Olímpico de Golfe

Crédito: Aulas no Campo Olímpico (Divulgação

O Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, está em plena atividade, aberto à população todos os dias, e se transformou em opção de passeio para toda a família. Diferente de outros campos, quem quiser aprender o esporte, não precisa de matrícula ou de "título de sócio".

O Campo Olímpico de Golfe oferece três aulas gratuitas, aos sábados e domingos, das 10h30 às 11h30, para quem quiser aprender a jogar e entender noções sobre os tipos de jogadas e diferentes partes do campo. O agendamento pode ser feito diretamente no ProShop (dentro do OGC) ou pelos telefones 21 3030-4653 / 21 99995-2155.

No campo, utilizado na Rio-2016, o esporte pode ser praticado por qualquer pessoa e não é necessário ter o equipamento: ele pode ser alugado no local. Já para as aulas do Golf Experience todo o material de prática é cedido. O que é pedido e informado, no momento do agendamento, é que sigam o código de vestimenta: bermuda ou calça sem ser jeans, camisa pólo, meia e tênis. Além disso, o uso do protetor solar e de um boné para proteção do sol.

Após o primeiro contato com o esporte, depois das três aulas gratuitas, o aluno que deseja continuar a praticar o esporte é orientado a ter aulas particulares até que seja habilitado a jogar no campo principal, com um dos profissionais da PGA do Brasil.

O Campo Olímpico de Golfe oferece, ainda, um intenso contato com a natureza e a fauna e flora locais. Além disso, o público desfruta de um restaurante e um ponto privilegiado onde é possível assistir ao pôr do sol.