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Saiba como a Ucrânia foi essencial na evolução da ginástica brasileira

Um dos responsáveis por essa revolucionar o esporte no país foi o ucraniano Oleg Ostapenko, que treinou a seleção brasileira entre 2001 e 2008...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 16:32

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2022 às 16:32
A Ucrânia escreveu um capítulo importante e revolucionário na história da ginástica brasileira. Nesse sentido, um dos responsáveis por essa evolução do esporte no país foi o ucraniano Oleg Ostapenko, que treinou a seleção do Brasil entre 2001 e 2008.> Veja os clubes que já tiveram investidor e como a grana foi investidaCHEGADA E EVOLUÇÃO
Ao desembarcar na América do Sul, Ostapenko trazia consigo uma bagagem vitoriosa. Ele, por exemplo, trabalhou com Tatiana Gutsu (ouro nos Jogos de Barcelona, em 1992), Lilia Podkopayeva (campeã nos Jogos de Atlanta, em 1996), entre outras.
Assim, o ucraniano chegou para trabalhar na seleção brasileira ao lado da esposa, Nádia, que cuidou das coreografias da equipe, além da treinadora Iryna Ilyashenko.
Sob o comando desse time, vale lembrar, ginastas como Daiane dos Santos e Daniele Hypólito foram ao pódio em Campeonatos Mundiais. Além disso, o Brasil conseguiu uma classificação até então inédita por equipes para a Olimpíada de Atena, em 2004.
Inclusive, é importante destacar que foi justamente nesta edição dos jogos que Daiane dos Santos executou, de forma inédita para época, o duplo twist carpado, que foi uma criação de Ostapenko.ATÉ LOGO
Depois da Olimpíada de Pequim, em 2008, tanto Oleg quando Nádia Ostapenko deixaram o Brasil rumo à Rússia. Ele havia ido comandar a seleção juvenil da Rússia.
Contudo, já em 2011 ele retornou ao Brasil para ajudar na detecção e desenvolvimento de talentos na cidade de Curitiba, no Paraná. Aliás, foi neste trabalho, que durou até 2015, que a ginasta Lorrane Oliveira foi revelada - ela, meses depois, disputaria os Jogos do Rio, em 2016,MORTE
Oleg Ostapenko morreu no dia 03 de julho de 2021, vítima de problemas nos rins e nos pulmões, na Ucrânia. Na época, Daiane dos Santos lamentou a morte do ex-treinador com uma mensagem publicada nas redes sociais.
- Hoje o dia começou triste, com uma grande dor no coração, nunca é fácil perder alguém que amamos, OLEG você foi mais que um treinador, um segundo pai, um amigo leal, conselheiro para uma vida inteira.... Em meu coração um mix de sentimentos, tristeza, saudade. Felicidade em ter aprendido com a sua sabedoria, gratidão a Deus, por termos unidos os nossos caminhos.A Nádia, amada, nós estaremos com você, meus sentimentos em especial a família Ostapenko, e a todos os amigos da ginástica. Obrigado mestre , que você descanse em paz, sua gargalhada fará muita falta - escreveu. ENTENDA A SITUAÇÃO NA UCRÂNIA
Em 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e, desde então, conflitos conflitos geopolíticos acontecem na região - o mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última semana, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Também na última semana, a Rússia invadiu militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: OlegOstapenkoajudouarevolucionaraginásticabrasileira(Foto:BrunoDomingos

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