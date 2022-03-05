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Sábado será de estreias para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Pequim

Seis brasileiros vão competir na neve e representar a maior delegação do país na história da competição...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 14:20

Publicado em 05 de Março de 2022 às 14:20

A noite deste sábado será marcada pela estreia do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2022. Neste ano, o país terá a maior delegação na história da competição e será representada por seis brasileiros.Serão cinco esquiadores (Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos) e um snowboarder (André Barbieri).Confira a programação dos atletas brasileiros:Sábado, 5 de março23h - Esqui cross-country masculino 18km (Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos)Ao vivo no SporTV 2
Domingo, 6 de março0h - Classificatórias do snowboard cross (André Barbieri)Ao vivo do SporTV 2;0h50 - Finais do esqui cross-country feminino 15km (Aline Rocha) Ao vivo no SporTV 2
Segunda-feira, 7 de março0h30 - Finais do snowboard crossFlashes no SporTV 2
Terça-feira, 8 de março 23h - Classificatórias do esqui cross-country masculino e feminino sprint (Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos). Ao vivo no SporTV 2
Quarta-feira, 9 de março1h - Semifinais e finais do esqui cross-country masculino e feminino sprint. Ao vivo no SporTV2
Sábado, 12 de março1h - Finais do snowboard banked slalom (André Barbieri).Flashes no SporTV 21h30 - Finais do esqui cross-country masculino e feminino média distância (Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos).23h - Revezamento misto do esqui cross-country.Ao vivo no SporTV2
Crédito: Atletaparalímpicobrasileiro-AleCabral/CPB

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