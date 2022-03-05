Sábado será de estreias para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Pequim

A noite deste sábado será marcada pela estreia do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2022. Neste ano, o país terá a maior delegação na história da competição e será representada por seis brasileiros.Serão cinco esquiadores (Aline Rocha, Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos) e um snowboarder (André Barbieri).Confira a programação dos atletas brasileiros:Sábado, 5 de março23h - Esqui cross-country masculino 18km (Cristian Ribera, Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos)Ao vivo no SporTV 2