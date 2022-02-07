Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • SA Betesporte é campeão invicto da Copa Pacífico de Futebol 7 em primeiro torneio internacional
mais-esportes

SA Betesporte é campeão invicto da Copa Pacífico de Futebol 7 em primeiro torneio internacional

Equipe pernambucana sobrou na competição realizada no Equador...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 18:54
Após derrotar o Gipcard por 5 a 2, nesse domingo (06), o SA Betesporte conquistou a Copa Pacífico de Manta, no Equador. No primeiro torneio internacional de sua história, o time levantou a taça de forma invicta. Eleito melhor jogador do mundo em 2021, Kelvin foi o nome da decisão, marcando duas vezes, além de Chaveirinho, Rufino e Chiclete, que completaram o placar.Na primeira fase, os pernambucanos deixaram pelo caminho o Bogotá Seven, da Colômbia, Gipcard, do Equador, e Cofavi, clube também equatoriano. Ao passar pela fase de grupos, eliminaram o Três Cruces, do Peru, na semifinal.
- Toda conquista é fruto de muito trabalho e organização diária. Com o projeto que o SA Betesporte apresenta hoje, qualquer atleta quer fazer parte. Nós somos o único time da categoria que é totalmente profissional. Se você joga aqui, esse é o seu trabalho. Quando disse que não íamos para Manta a passeio, tentei expressar o quão focados estávamos para essa competição e conseguimos mostrar dentro de campo - disse Macaé, capitão do time
O SA Betesporte terminou o campeonato com quatro vitórias e um empate. O atacante Kelvin foi o melhor jogador e artilheiro da competição, com 12 gols. No total, foram 54 tentos marcados pelos pernambucanos. Agora, o elenco campeão volta ao Brasil para disputar o Super Pernambucano, no dia 19/02.
- Jogar fora do Brasil tem um peso maior para a instituição. Não temos um ano de formação e olha o que já conquistamos. Só mostra que nosso trabalho vale a pena e que estamos no caminho certo. É o começo ainda, mas já conseguimos enxergar um ótimo futuro para o SA Betesporte. É muito bom ver as coisas acontecendo naquilo que a gente se dedica tanto - disse Kelvin.Em menos de um ano de fundação, o SA Betesporte já tem o seu nome marcado no cenário nacional e internacional do Futebol 7. Com a Copa Pacífico, o clube chegou ao segundo título em sua história. O primeiro ocorreu em novembro do ano passado, quando o time foi campeão pernambucano, ao vencer o Zitone (PE) por 4 a 1.
Crédito: Divulgação/SABetesporte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados