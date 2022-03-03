Rússia e Bielorrússia são excluídas da Paralimpíada de Inverno

A Rússia e a Bielorrússia foram excluídas dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começam nesta sexta-feira, em Pequim. Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, comentou sobre a decisão por conta da possibilidade de boicote de outros países ao evento.- Eles (Comitês Paralímpicos Nacionais) nos disseram que se não reconsiderássemos nossa decisão, eram prováveis graves consequências para os Jogos de Inverno - disse o mandatário um dia após dar luz verde para os atletas dos dois países participarem do evento.
Com isso, 71 atletas da Rússia e 12 da Bielorrússia que estavam na China deverão voltar aos seus países. Valeriy Sushkevych, presidente do Comitê Paralímpico Ucraniano, comemorou a decisão.
Há oito dias, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o objetivo de destituir o governo de Volodymyr Zelensky. O Kremlin tem tido ajuda da Bielorrússia durante o conflito, uma vez que ambas as nações possuem uma relação muito próxima.