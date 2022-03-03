Rússia e Bielorrússia são excluídas da Paralimpíada de Inverno

A Rússia e a Bielorrússia foram excluídas dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começam nesta sexta-feira, em Pequim. Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, comentou sobre a decisão por conta da possibilidade de boicote de outros países ao evento.- Eles (Comitês Paralímpicos Nacionais) nos disseram que se não reconsiderássemos nossa decisão, eram prováveis graves consequências para os Jogos de Inverno - disse o mandatário um dia após dar luz verde para os atletas dos dois países participarem do evento.