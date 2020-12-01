Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Rose Volante aposta no Boxing For You para voltar ao topo do mundo

Retorno da ex-campeã mundial aos ringues é o destaque da 10ª
edição do evento, marcado para 4 de dezembro, em São Paulo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:56

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:56

Crédito: Ivan Storti
A 10ª edição do Boxing For You, que será realizada em 4 de dezembro, em São Paulo (SP), marca o retorno aos ringues da paulista Rose Volante, que enfrenta baiana Halanna dos Santos (14-7). O evento terá transmissão exclusiva do Fox Sports e terá ao todo quatro combates com rígido protocolo de segurança contra o Covid-19.
A luta de Rose Volante será o co-main event e será disputada na categoria das super-leves (até 63,5 kg). Com cartel de 14 vitórias em 15 lutas na divisão das leves (até 61,2 kg) , a paulista não compete profissionalmente desde março de 2019, quando perdeu o título da Organização Mundial de Boxe para a medalha de ouro olímpica Katie Taylor, da Irlanda.
A atleta aceitou o desafio de lutar novamente no Boxing For You e se prepara em Santos (SP) com Felipe Moledas da Memorial para retomar o caminho do cinturão.
- Nada apaga o que já fiz pelo boxe e o esporte, sendo a primeira campeã mundial. Depois dessa luta com a Katie fiquei um tempo parada, pois tive que fazer uma cirurgia no nariz após o choque de cabeças no qual quebrei o nariz. Tive uma recuperação boa e fui para a Argentina para treinar, onde fiquei por quatro meses. Ia lutar lá na Argentina, mas teve um problema nos eventos e a luta foi cancelada - contou Rose Volante.
O caminho para retomar o cinturão pode ser marcado por seu retorno, agora no B4Y, que apoia o boxe feminino.
- Realmente foi um grande feito uma mulher conseguir ser campeã de uma das quatros principais entidades. Foi algo equiparado a Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Popó, entre outros.
Para o treinador Felipe Moledas, a Rose Volante é uma atleta muito dedicada e pronta para voltar a brilhar. '
- Estamos no preparando há mais de três meses, ela está muito bem tecnicamente, muito bem fisicamente e o melhor de tudo, com a cabeça 100% focada nessa luta - disse Felipe.
- Ela está determinada a ser campeã mundial de novo e acredito que ninguém vai segurar essa menina. Essa luta eu tenho certeza que vai dar um espetáculo e quando aparecer a oportunidade, estaremos 100% preparados para trazer esse titulo de novo para o Brasil.
O segundo duelo da noite do Boxing For You X também será feminino e valerá título nacional, desta vez na divisão peso-pena feminino (até 57,2 kg). A brasileira radicada na Argentina Danila Ramos (8-2) enfrentará a paulista Simone Duarte (17-15).
Halanna dos Santos, conhecida como Leoparda, já disputou lutas valendo título mundial e tem experiência em combates fora do Brasil como Uruguai, Finlândia, Peru e Alemanha antes de dar uma pausa na carreira. Sua última apresentação foi contra foi para a finlandesa Eva Wahlstrom em 2014.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autonomia infantil: 5 hábitos dos adultos que prejudicam as crianças
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados