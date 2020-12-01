Rose Volante aposta no Boxing For You para voltar ao topo do mundo

Crédito: Ivan Storti

A 10ª edição do Boxing For You, que será realizada em 4 de dezembro, em São Paulo (SP), marca o retorno aos ringues da paulista Rose Volante, que enfrenta baiana Halanna dos Santos (14-7). O evento terá transmissão exclusiva do Fox Sports e terá ao todo quatro combates com rígido protocolo de segurança contra o Covid-19.

A luta de Rose Volante será o co-main event e será disputada na categoria das super-leves (até 63,5 kg). Com cartel de 14 vitórias em 15 lutas na divisão das leves (até 61,2 kg) , a paulista não compete profissionalmente desde março de 2019, quando perdeu o título da Organização Mundial de Boxe para a medalha de ouro olímpica Katie Taylor, da Irlanda.

A atleta aceitou o desafio de lutar novamente no Boxing For You e se prepara em Santos (SP) com Felipe Moledas da Memorial para retomar o caminho do cinturão.

- Nada apaga o que já fiz pelo boxe e o esporte, sendo a primeira campeã mundial. Depois dessa luta com a Katie fiquei um tempo parada, pois tive que fazer uma cirurgia no nariz após o choque de cabeças no qual quebrei o nariz. Tive uma recuperação boa e fui para a Argentina para treinar, onde fiquei por quatro meses. Ia lutar lá na Argentina, mas teve um problema nos eventos e a luta foi cancelada - contou Rose Volante.

O caminho para retomar o cinturão pode ser marcado por seu retorno, agora no B4Y, que apoia o boxe feminino.

- Realmente foi um grande feito uma mulher conseguir ser campeã de uma das quatros principais entidades. Foi algo equiparado a Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Popó, entre outros.

Para o treinador Felipe Moledas, a Rose Volante é uma atleta muito dedicada e pronta para voltar a brilhar. '

- Estamos no preparando há mais de três meses, ela está muito bem tecnicamente, muito bem fisicamente e o melhor de tudo, com a cabeça 100% focada nessa luta - disse Felipe.

- Ela está determinada a ser campeã mundial de novo e acredito que ninguém vai segurar essa menina. Essa luta eu tenho certeza que vai dar um espetáculo e quando aparecer a oportunidade, estaremos 100% preparados para trazer esse titulo de novo para o Brasil.

O segundo duelo da noite do Boxing For You X também será feminino e valerá título nacional, desta vez na divisão peso-pena feminino (até 57,2 kg). A brasileira radicada na Argentina Danila Ramos (8-2) enfrentará a paulista Simone Duarte (17-15).