Rosamaria, Ana Cristina e Roberta são convocadas para a Seleção de vôlei. Maira pede dispensa

Mais três jogadoras foram convocadas para a Seleção Brasileira feminina de vôlei nesta segunda-feira. A levantadora Roberta, a oposto Rosamaria e a ponteira Ana Cristina, medalhistas de prata nas Olimpíadas de Tóquio, foram chamadas pelo técnico José Roberto Guimarães. Elas ainda não têm data para se apresentar em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde fica o CT da CBV.
O anúncio das três foi feito por Paula Pequeno, nas redes sociais da entidade, mantendo a homenagem para as campeãs olímpicas em Londres-2012.
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Confira quem são as atletas já convocadas por José Roberto Guimarães para os treinamentos visando a Liga das Nações.Confira as jogadoras já convocadas
LevantadoraRoberta (LKS Lodz-POL)
OpostoLorenne (Ageo Medics-JAP)Rosamaria (Novara-ITA)
PontasKarina (Barueri)Julia Bergmann (Georgia Tech-EUA)Gabi Cândido (Fluminense) – PEDIU DISPENSAMaira (Sesc RJ Flamengo) – PEDIU DISPENSAAna Cristina (Fenerbahce)
CentraisLorena (Barueri)Diana (Barueri)
LíberoNatinha (Sesc RJ Flamengo)
Jogadora convidada
LevantadoraKenya (Osasco/São Cristóvão Saúde)