Rosamaria, Ana Cristina e Roberta são convocadas para a Seleção de vôlei. Maira pede dispensa

Mais três jogadoras foram convocadas para a Seleção Brasileira feminina de vôlei nesta segunda-feira. A levantadora Roberta, a oposto Rosamaria e a ponteira Ana Cristina, medalhistas de prata nas Olimpíadas de Tóquio, foram chamadas pelo técnico José Roberto Guimarães. Elas ainda não têm data para se apresentar em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde fica o CT da CBV.