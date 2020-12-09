Rodrigo Hilbert elogia versão brasileira do Tour de France

Crédito: Divulgação/@OnBoardSports

A sexta edição do L’Étape Brasil by Tour de France ocorreu no domingo, em Campos do Jordão (SP), e teve os percursos de 107 e 66 quilômetros com representantes de todos os estados da federação. A organização adotou uma série de medidas para que os ciclistas continuassem a ter uma experiência de alto-nível da etapa do famoso Tour de France em meio à pandemia de Covid-19. A prova respeitou as orientações protocolares do governo do estado de São Paulo em sua fase amarela.

Nomes de peso do esporte e da televisão como o campeão olímpico Nalbert e o ator Rodrigo Hilbert aprovaram as ações adotadas pelos organizadores do L’Étape Brasil em Campos do Jordão.

- É disparada a prova mais bem organizada que temos aqui no país. As ruas fechadas, todas pessoas seguindo os protocolos. Quando fiquei sabendo da prova, fiquei preocupado! Mas você olha aqui todas pessoas pensando umas nas outras e fazendo uma prova muito bem organizada - disse Rodrigo Hilbert.

Os atletas inscritos foram constantemente avisados sobre a realização da prova por e-mail, o briefing técnico foi online e a retirada de kits nos dois dias pré-prova não teve filas apesar do grande número de atletas que pedalou em Campos do Jordão.

A edição brasileira do Tour de France obrigou o uso de máscaras por todos os envolvidos, medição de temperatura, tótens com álcool gel, distanciamento social, limpeza e desinfecção dos locais com maior circulação de pessoas.

Para ter avaliação positiva dos participantes, a equipe liderada pelo medalhista olímpico Bruno Prada montou um comitê para monitorar a parte técnica, segurança no percurso, postos de abastecimento e alimentação, atendimento ao cliente no SAC e principalmente os protocolos de saúde.

- A prova já era de alto-nível em organização, estrutura, logística e principalmente segurança. Nessa temporada tivemos a responsabilidade de entregar uma competição de três dias respeitando isolamento social e com todas as exigências sanitárias cumpridas a risco. Os ciclistas colaboraram - disse Bruno Prada, organizador do L’Étape Brasil.

- Adotamos o briefing online, entregamos as medalhas higienizadas embaladas individualmente em envelopes de plástico e não realizamos a premiação final. Essas foram algumas das ações que definimos durante esse ano atípico.

A organização teve autorização para promover a edição e ficou em contato diário com as autoridades locais e estaduais. A prova recebeu elogios dos participantes e feedback positivo da A.S.O. – Amaury Sports Organisation, organizadora do Tour de France.

- Tivemos muitos atletas com tempo bom! Uma confraternização, com cuidados extras e conseguimos efetivar com esse padrão de segurança.

- Eu só ouvir elogios. Gostei muito do comportamento de todos atletas. Todos prestaram muito atenção nas placas, tivemos os cuidados através de bombeiros e médicos preparados - explicou Fernando Cheles, diretor de prova.O L’Étape Brasil by Tour de France teve apoio para realizar a prova do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, DER – Departamento de Estradas e Rodagens, Quartel do Comando Geral da Policia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Prefeitura de Campos do Jordão, Secretaria de Turismo de Campos do Jordão, Secretaria de Saúde de Campos do Jordão, Secretaria de Segurança Pública / DSV / Defesa Civil / Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, SAMU, Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal e Secretaria de Turismo de Santo Antônio do Pinhal.

O ciclista Otávio Bulgarelli conquistou o terceiro título consecutivo do L’Étape Brasil by Tour de France na prova de 107 quilômetros. O atleta amador cruzou a linha de chegada em 3h04min35. A segunda colocação ficou para Felipe Fossati (3h05min02) e o terceiro para Guilherme Couto (3h06min50).

A prova com 2.330 metros de altimetria acumulada teve trechos com chuvas e muita neblina. Mesmo com atenção redobrada, Otávio Bulgarelli baixou em mais de dois minutos a marca do ano passado, que era de 3h07min02.

Com apenas 20 anos, a carioca Tota Magalhães venceu pela primeira vez no L’Étape Brasil com a marca de 3h28min06. A atleta amadora disse ter se divertido nos 107 quilômetros pelas estradas do interior de São Paulo.

No feminino, a prata ficou com Bia Neres (3h29min30) e o bronze com Mariana Brugger (3h33min17). A versão de 66 quilômetros teve como vencedora Carolina Weber (2h07min14), seguida por Camila Angulo (2h07min45) e Flavia Lorenzetti (2h10min41s).

No masculino, Daniel Ferreira ganhou os 66 quilômetros com 1h52min09s375. A sequência teve Flávio Roberto Ferreira (1h52min09s542) e Walter Miguel Ribeiro (1h53min07s188).Inscrições para 2021 e L’Étape Rio

O L’Étape Brasil 2021 será disputado de 24 a 26 de setembro em Campos do Jordão (SP). A organização deve confirmar oficialmente a repetição do mesmo percurso das duas últimas edições na cidade paulista.

Uma inédita edição no Rio de Janeiro (RJ) será realizada entre os dias 25 a 27 de junho de 2021. A prova terá como sede a Marina da Glória, local que recebeu os Jogos Olímpicos e outras competições esportivas e culturais.

As inscrições já estão abertas e os interessados podem acessar o site www.letaperio.com.br para confirmar sua presença.

- Estarei no Rio, já que a ideia minha é participar sempre! Eu não estou tendo muito tempo para treinar, mas sempre quando tem um tempinho pego a bicicleta! É uma paixão e faz muito bem - reforçou Rodrigo Hilbert.