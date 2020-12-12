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Robert Scheidt é bronze no Grand Prix de Portugal

Com vaga garantida na Olimpíada do próximo ano, velejador  fez da competição, disputada em Vilamoura, a última etapa de 2020 em sua preparaçãoo rumo aos Jogos de Tóquio/2021...
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Publicado em 

12 dez 2020 às 16:09

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 16:09

Crédito: João Costa Ferreira/Osga_photo
O velejador Robert Scheidt conquistou o terceiro lugar na classe Laser do 3rd Portugal Grand Prix – round 1, neste sábado, em Vilamoura. O bicampeão olímpico (1996 e 2004) fez duas regatas de recuperação para sustentar a posição construída ao longo do campeonato e subir ao pódio na prova que marca o encerramento da preparação desde ano visando a Olimpíada de Tóquio.
Robert teve dificuldades nas duas regatas deste sábado, mas conseguiu chegar em 11° e 4°, respectivamente. Com os resultados, encerrou sua participação no 3rd Portugal Grand Prix 43 pontos perdidos, com 20 de vantagem para o quarto colocado, o suíço Eliot Merceron. O título ficou com o francês Jean Baptist Bernaz (22pp), seguido pelo norueguês Hermann Tomasgaard (33).
Scheidt manteve a regularidade e obteve uma boa média ao ficar no top 10 em seis de oito regatas. Fez um 6° lugar na estreia, obtendo, no segundo dia, mais um 5° e um 6°. Na terceira rodada, cruzou a linha de chegada em 3° e 8° lugares, fechando o campeonato com a quarta posição. Os únicos resultados destoantes foram o 16° na segunda prova do programa, que entrou como descarte para o brasileiro, e o 11° na penúltima regata. Ainda assim, seus resultados menos favoráveis estiveram no top 20 em uma disputa que envolveu 63 barcos.

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