Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Robert Scheidt cai para oitavo lugar em Portugal

Bicampeão olímpico enfrentou problemas no segundo dia em Vilamoura. Mesmo com um 13° e 18° lugares, velejador ocupa o oitavo lugar na contagem geral de pontos
Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:36

LanceNet

Crédito: João Costa Ferreira/Osga_photo
Após estrear no 2021 ILCA Vilamoura European Continental Qualification na liderança da classificação geral, Robert Scheidt teve um dia mais complicado em Portugal. Nesta terça-feira, o bicampeão olímpico completou as duas provas em 13° e 18° lugares. E mesmo não tendo cruzado a linha de chegada entre os dez primeiros colocados, se mantém no top 10 da classificação geral. Ocupa a oitava posição, com 17 pontos perdidos, já contando um descarte.
Nesta quarta-feira, o brasileiro volta para o mar com o objetivo de seguir na briga para se manter entre os dez primeiros na classificação geral e garantir vaga na medal race, programada para sábado.
- Esse é um campeonato bastante difícil, pois os melhores velejadores europeus estão aqui em Vilamoura. Infelizmente, não consegui repetir os resultados da estreia, mas o importante é seguir focado em construir uma média para chegar ao último dia na luta pelo pódio - afirmou Scheidt.
Na segunda-feira, Scheidt cruzou a linha de chegada em segundo nas duas regatas do primeiro dia do 2021 ILCA Vilamoura European Continental Qualification. O resultado valeu a liderança ao brasileiro de 48 anos, que compete contra atletas até 25 anos mais jovens. Após quatro provas, o croata Filip Jurišić aparece na frente na classificação geral, com 11 pontos perdidos e um descarte. A fase de classificação do 2021 ILCA Vilamoura European Continental Qualification vai até sexta-feira (23), com a flotilha dividida em dois grupos, com 60 barcos cada um.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados