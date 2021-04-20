Robert Scheidt cai para oitavo lugar em Portugal

Após estrear no 2021 ILCA Vilamoura European Continental Qualification na liderança da classificação geral, Robert Scheidt teve um dia mais complicado em Portugal. Nesta terça-feira, o bicampeão olímpico completou as duas provas em 13° e 18° lugares. E mesmo não tendo cruzado a linha de chegada entre os dez primeiros colocados, se mantém no top 10 da classificação geral. Ocupa a oitava posição, com 17 pontos perdidos, já contando um descarte.
Nesta quarta-feira, o brasileiro volta para o mar com o objetivo de seguir na briga para se manter entre os dez primeiros na classificação geral e garantir vaga na medal race, programada para sábado.
- Esse é um campeonato bastante difícil, pois os melhores velejadores europeus estão aqui em Vilamoura. Infelizmente, não consegui repetir os resultados da estreia, mas o importante é seguir focado em construir uma média para chegar ao último dia na luta pelo pódio - afirmou Scheidt.
Na segunda-feira, Scheidt cruzou a linha de chegada em segundo nas duas regatas do primeiro dia do 2021 ILCA Vilamoura European Continental Qualification. O resultado valeu a liderança ao brasileiro de 48 anos, que compete contra atletas até 25 anos mais jovens. Após quatro provas, o croata Filip Jurišić aparece na frente na classificação geral, com 11 pontos perdidos e um descarte. A fase de classificação do 2021 ILCA Vilamoura European Continental Qualification vai até sexta-feira (23), com a flotilha dividida em dois grupos, com 60 barcos cada um.