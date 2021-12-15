Rio Tennis Classic recebe atletas de 9 países no Centro Olímpico de Tênis

Os fãs do tênis, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar de perto as partidas dos Jogos Olímpicos Rio 2016, terão a chance de assistir a duelos de alto nível do tênis profissional sendo novamente disputados no Centro Olímpico de Tênis.

O equipamento, um dos legados dos Jogos Rio 2016, no Parque Olímpico da Barra, será palco do Rio de Janeiro Tennis Classic – ATP Challenger 80.

A competição, que integra o calendário do circuito internacional da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), será entre os dias 13 e 19 de dezembro e é o primeiro torneio profissional da modalidade no Centro Olímpico de Tênis desde o fim dos Jogos Rio 2016.

Além do Brasil, disputam a competição atletas de Argentina, Espanha, República Dominicana, Estados Unidos, Tunísia, Sérvia, Suíça e Japão.

A entrada do público se dará por meio de um ingresso solidário de 1kg de alimento não perecível. Serão seguidos todos os protocolos sanitários vigentes na cidade do Rio de Janeiro, inclusive com a apresentação da carteira de vacinação.

Os tenistas brasileiros Thiago Wild, Felipe Meligeni, Matheus Pucinelli, Orlando Luz, Pedro Sakamoto, Daniel Dutra Silva e Gilberto Klier representam o país. Estão inscritos ainda atletas como o norte-americano Maxime Cressy, número 122 do ranking mundial e cabeça de chave número 1 do torneio, o cazaque Dmitry Popko (178º), o argentino Nicolas Kicker (236º) e o sérvio Pedja Krstin (311º), entre outros.

Além de pontos no ranking mundial da ATP, o torneio distribui uma premiação total de mais de 52 mil dólares. O Rio de Janeiro Tennis Classic fecha a série brasileira de torneios ATP Challenger 80, que antes de chegar à capital fluminense promoveu eventos em Campinas, Brasília, São Paulo e Florianópolis.

Rio de Janeiro Tennis ClassicPeríodo: 13 a 19 de dezembroLocal: Centro Olímpico de TênisParque Olímpico da Barra – Rio de JaneiroEntrada gratuita (ingresso solidário – 1kg de alimento não perecível)