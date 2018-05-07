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Futebol de Areia

Rio Branco e CTM vão à decisão do Metropolitano de Beach Soccer

Os dois times chegam invictos à grande decisão, que acontece no próximo sábado (12), às 11 horas, na Aert

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 11:38
Rio Branco derrotou Geração/Doctum nos pênaltis Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Rio Branco e Centro de Treinamento Missão (CTM), de Anchieta, são os finalistas do Campeonato Metropolitano Masculino de Beach Soccer. A definição aconteceu na manhã de sábado, na Arena Esportiva Aert, em Bairro de Fátima, na Serra.
O Rio Branco derrotou o Geração/Doctum por 2 a 1 na cobrança de penalidades, após 4 a 4 no tempo regulamentar e 0 a 0 na prorrogação. Já o CTM goleou a UVV por a UVV por 10 a 3. Os dois chegam invictos à grande final, que acontece no próximo sábado (12), às 11 horas.
Rio Branco e Geração/Doctum fizeram um jogaço, se alternando à frente do marcador. Rio Branco não contou com dois dos seus principais jogadores: Dodô e Alezyr. Maguinho foi o grande nome do Geração/Doctum marcando três gols. Também balançou a rede para Geração, João Vitor. Para o Rio Branco anotaram: Diogo Malias (2), Léo e Rodrigo.
Nas penalidades, converteram para o Rio Branco: Diogo e Léo, o pênalti decisivo. Desperdiçaram: Sonaldo e Feijão. Para Geração fez o gol somente João Vitor. Não converteram: Leandro, Jonathan e Maguinho.
Foi um jogo de alto nível e de muita pegada. Sabíamos que não poderíamos vacilar em um momento sequer. Jogamos bem atentos na marcação, fechadinhos, buscando os contra-ataques já que não contávamos com dois jogadores primordiais em nosso elenco. Estou muito feliz de ter acertado a última cobrança. Agora vamos com tudo para a final, disse Léo, do Rio Branco.
CTM aplicou 10 a 3 na equipe da UVV Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Na outra partida que definiu o finalista, CTM começou mal e chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas depois conseguiu se impor. Virou a partida ainda na primeira etapa e nas outras duas aplicou uma das maiores goleadas do campeonato: 10 a 3. Marcaram para o CTM: Brendo (2), João (3), Diego (2), Rui, Raphael e Iandley. E para a UVV: Luiz (2) e Caio.
Fizemos nossa melhor exibição. Nas duas primeiras partidas vencemos, mas não conseguimos convencer. Contra UVV nosso time entrou mais aplicado e atento ao jogo coletivo, avaliou Raphael.
Curiosamente, CTM pertence ao Bruno Xavier e o Rio Branco Beach Soccer ao Bruno Malias, dois grandes craques do beach soccer mundial, com inúmeros "serviços prestados" à seleção brasileira.
Feminino
Rio Branco e São Pedro garantiram vagas na grande final do Campeonato Metropolitano Feminino ainda na segunda rodada. E na terceira rodada não tiveram dificuldades para golear seus adversários.
As meninas do Rio Branco golearam o CTVV Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Rio Branco fez 9 a 0 no CTVV e São Pedro 6 a 2 no Inter. As duas equipes chegam invictas (e com nove pontos somados) à grande final, prevista para acontecer no mesmo local, às 10 horas, no dia 12.
Marcaram para o Rio Branco: Barbara Colodetti (2), Noele (3), Raiana (2), Letícia Villar e Barbara.
Na goleada do São Pedro marcaram para a equipe vencedora: Silvana ( (2), Maiara (3) e Dalila. E para o Inter: Íris e Fabrícia.

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