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Futebol de Areia

Rio Branco Beach Soccer aposta em decisão eletrizante contra o CTM

A grande final do Metropolitano de Beach Soccer acontece neste sábado, na Aert, em Bairro de Fátima

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 16:00
Se depender da motivação dos atletas do Rio Branco, o cobiçado troféu do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer não irá para Anchieta, município do Centro de Treinamento Missão (CTM), seu adversário na final que acontece neste sábado (12), na Arena Esportiva AERT, em Bairro de Fátima, na Serra, às 11 horas.
Determinação, aplicação tática e poder de superação são fatores que não faltarão em quadra conforme alguns dos seus principais jogadores.
O jogador Feijão, à esquerda, pede garra ao Rio Branco Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
O Rio Branco teve jogos bem complicados para chegar à final. E não quer deixar escapar a chance, já que atuará ao lado de sua torcida e em sua quadra de treinos diários. Na campanha, derrotou na estreia Meninos da Ilha por 4 a 3, venceu na segunda rodada a UFES por 5 a 3 e na terceira rodada o Geração/Doctum por 2 a 1 nas penalidades, após empate por 4 a 4 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação.
 Acredito que o confronto será eletrizante assim como foi contra o Geração. O que não pode faltar é garra, vontade de vencer. Treinamos duro por momentos como esse: disputar uma final de alto nível. Para vencer teremos que levar em quadra uma mistura de tudo: Garra, disciplina tática e atenção redobrada em todos os lances. Rio Branco e CTM são equipes fortes, dentro do que se propõem a fazer. Então temos que entrar com a concentração elevadíssima, disse Cedri.
O confronto entre o Rio Branco e CTM será leal, mas bem disputado já que ambos contam com jogadores de alta qualidade, que podem decidir o jogo a qualquer momento. Temos que ter disciplina tática e respeitar o adversário, mas a garra será essencial, acrescentou Feijão.
Será confronto equilibrado. As duas equipes chegaram à final por seus méritos. Espero jogo pegado. O Rio Branco continua focado no titulo. Será essencial muita disposição, concentração e entrega. Jogaremos com o coração na ponta dos pés, prometeu Diogo Malias.
Fique ligado
A programação oficial prevê, às 8 horas: Juventude x Geração/Doctum, decisão do terceiro lugar masculino, às 9 horas, decisão do terceiro lugar feminino entre CTM e Capixaba. Às 10 horas: São Pedro x Rio Branco, final do Metropolitano feminino. E às 11 horas: Rio Branco x CTM, final do Metropolitano masculino.

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