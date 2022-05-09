RG Experience reúne 300 pessoas no Trio Elétrico em parque de São Paulo

O Trio Elétrico RG Experience, realizado no último dia 30 de abril, foi um sucesso e reuniu 300 pessoas pedalando em cima de um Trio Elétrico no Parque CERET - Jd. Anália Franco, em São Paulo (SP). O evento teve parceria com a Companhia Athlética.

Os alunos pedalaram nas trinta bicicletas em cima do Trio Elétrico ( camarote ) , Micareta que ficou montado desde a manhã até o começo da noite e também no chão, na chamada "pipoca" , nas demais vinte bikes. O local recebeu ao todo 1 mil pessoas que puderam acompanhar o evento e participaram de aulas de Yoga, GAP, ritmos de alongamento, brincadeiras de crianças e o setor Kids com um parque de infláveis.

"Foi muito legal, nem a chuva que caiu ao longo do dia atrapalhou. A vibe foi muito boa, a galera compareceu e vivenciamos mais uma experiência única e inédito em cima de uma bike de Spinning . Só tivemos feedbacks positivos e a galera pedindo mais", disse disse Rodrigo Gusman , da RG Experience, que já havia realizado anteriormente uma experiência em um dos prédios mais altos da capital paulista.

O próximo desafio já tem data e local marcado. Será no dia 25 de junho no Circo Moscou em frente ao Shopping Anália Franco: "Esta edição será apenas no período da manhã, de 8h até 13h com quatro turmas de 45 minutos cada e em princípio com quarenta bicicletas por turma", descreveu.

As inscrições serão abertas em breve.