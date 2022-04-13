RG Experience, o maior circuito de Spinning em lugares inusitados, reunirá 300 pessoas no Trio Elétrico em parque de São Paulo

Depois da inédita experiência no topo de um dos mais altos prédios de São Paulo, o RG Experience terá mais uma etapa no próximo dia 30 de abril, o Trio Elétrico RG Experience, etapa inovadora que acontece no Parque CERET - Jd. Anália Franco - na capital paulista, em parceria com a Companhia Athlética.

Ao todo 300 pessoas estão confirmadas para a experiência em pedalar em um Trio Elétrico Micareta que estará montado na praça e terá aulas desde às 10h até às 18h15 , stand das marcas, Arena da Cia. Athlética com aulas de Yoga, GAP, ritmos de alongamento, brincadeiras de crianças, setor Kids com um parque de infláveis. As crianças também poderão participar de uma clínica de skate ministrada por Fabio Sleiman. Cada participante receberá um kit exclusivo RG Experience.

Serão 30 bicicletas em cima do Trio Elétrico e mais 20 embaixo na chamada "pipoca".

"O intuito é termos um dia de muita diversão e atividade física levando a modalidade spinning para locais diferentes uma vez que a mesma é ministrada normalmente em salas indoor, nas academias de ginástica e studios", disse Rodrigo Gusman , da RG Experience: "A etapa anterior foi no prédio mais alto de São Paulo e foi sucesso total. Agora não esperamos nada diferente em colocar a galera para pedalar pela primeira vez e esbanjar saúde e ter a experiência como se estivessem em uma micareta".

O instagram oficial é o @rgexperienceoficial e mais informações podem ser encontradas no site https://www.rgexperience.com.br/ .