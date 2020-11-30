Retorno de Tyson, tributo de Messi, São Paulo na cola do líder... Veja o que rolou no fim de semana do esporte!

Crédito: Divulgação/Twitter/Barcelona

Perdeu algo do que rolou no sábado e no domingo? O LANCE! traz um resumo dos assuntos que agitaram o mundo do esporte no último fim de semana!

São Paulo bate Bahia fora de casa e cola no líderO São Paulo segue firme e forte na caça ao Atlético-MG pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite de sábado (28), o Tricolor visitou o Bahia na Arena Fonte Nova e venceu por 3 a 1, com dois gols do atacante Luciano, um do zagueiro Arboleda e três assistências do lateral Reinaldo. A equipe do Morumbi chegou aos 41 pontos e assumiu a segunda colocação na tabela, com dois jogos a menos.

Santos derrota Sport em volta de Cuca Na tarde de sábado (28), Santos e Sport protagonizaram um jogo eletrizante na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe, que contou com a volta do técnico Cuca após três semanas afastado pelo coronavírus, bateu o leão por 4 a 2. Marinho marcou o primeiro e ainda deu uma assistência. Lucas Braga, Bruno Marques e Soteldo fizeram os outros do time. Marquinhos e Leandro Barcia descontaram para a equipe pernambucana.

Com show de Rony, Palmeiras vence o Athletico-PRO Palmeiras venceu o Athletico-PR por 3 a 0, neste sábado (28), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Rony, ex-jogador do Furacão, foi o nome do jogo ao anotar dois gols. Patrick de Paula também deixou a sua marca para o Verdão. Agora, o Alviverde tem 37 pontos e ocupa a 5ª colocação, enquanto o time do Paraná está no 11º lugar, com 28.

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Messi homenageia Maradona em goleada do BarçaNesse domingo (29), o Barcelona goleou o Osasuna pelo placar de 4 a 0, pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou. Coutinho, Griezmann, Braithwaite e Messi marcaram para o Barça. O argentino fez um golaço e aproveitou para homenagear o ídolo Diego Maradona, que faleceu na última quarta-feira (25), em Buenos Aires.

Aos 27, o craque da Catalunha fez linda jogada individual, ao seu estilo, carregou a bola e soltou uma bomba no ângulo do goleiro. Na comemoração, Messi tirou a camisa e exibiu uma camisa 10 do Newell's Old Boys, time que o revelou e que Maradona jogou no começo da década de 90.

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Mike Tyson e Roy Jones Jr. empatam em volta aos ringuesNa madrugada de sábado, um combate marcou o retorno de duas lendas do boxe aos ringues. Mike Tyson, voltando após 15 anos, e Roy Jones Jr. se enfrentaram em Los Angeles (EUA). Enquanto “Iron” Mike mostrou vigor físico aos 54 anos de idade e foi pra cima, o “Capitão Gancho” Jones ficou no resguardo e se defendeu dos golpes, aos 51 anos. Ao fim dos oito assaltos, de dois minutos cada, foi decretado o empate.

Acidente de Grosjean e vitória de Hamilton: o GP do Bahrein na F1Neste domingo (29), um acidente grave chocou o mundo dos esportes. No GP do Bahrein, a vitória de Hamilton foi ofuscada pela batida do carro do piloto francês Romain Grosjean. Grosjean saía da 19ª colocação do grid e buscava a recuperação nos primeiros metros da corrida barenita. Só que um toque com a AlphaTauri de Daniil Kvyat jogou o francês em direção ao muro. Como não se via há tempos na F1, o carro partiu ao meio e explodiu de imediato. Cena tão apavorante que fez a direção de prova acionar bandeira vermelha segundos depois. Felizmente, Romain saiu do carro sozinho e não se feriu gravemente no incêndio

Boca Juniors vence Newell’s e jogadores prestam homenagem a MaradonaEm primeiro jogo depois do falecimento de Maradona, o Boca Juniors venceu o Newell’s Old Boys por 2 a 0, na Bombonera, pela Copa Diego Armando Maradona (nome rebatizado do Campeonato Argentino, em homenagem ao craque). Os gols dos Xeneize foram marcados por Edwin Cardona.