Restrições de voos para a Colômbia devem barrar brasileiros do Pré-Olímpico de levantamento de pesos

Crédito: Divulgação/Instagram Time Brasil

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) informou que não deverá enviar seus atletas para o Campeonato Sul-Americano/Íbero-Americano/Open Pré-Olímpico, que acontece de 10 a 14 deste mês. A competição será em Cali, na Colômbia, e o governo local fechou suas fronteiras para residentes no Brasil em razão da pandemia da Covid-19. O evento é da categoria prata do ranking olímpico, com pontuação menor que outros torneios, como o Campeonato Pan-Americano, disputado em abril, na República Dominicana.

A entidade enviou comunicado à Confederação Sul-Americana (CSLP), ao comitê organizador da competição, à Federação Internacional (IWF) e ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Como a restrição está diretamente ligada à pandemia e ao Governo da Colômbia, a decisão foge à alçada da CBLP e o planejamento prévio não poderá ser concretizado, como aconteceu também com atletas de outros esportes.

Além disso, as companhias aéreas comumente usadas para o trajeto, como Latam, Gol e Avianca, por exemplo, também não estão operando entre os dois países. As linhas que poderiam fazer escalas em outras nações não autorizam a presença de residentes no Brasil para o percurso neste momento.

Nesta segunda-feira, a Aeronáutica da Colômbia comunicou que o aeroporto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, em Cali, está com os voos comerciais suspensos por questões de segurança pública, o que pode colocar em risco, inclusive, a realização do torneio.

A competição em Cali tem pontuação menor e, por isso, não interfere tanto no ranking olímpico. Fernando Reis, com pontuação entre os oito melhores do mundo na categoria +109kg, deverá ter a vaga confirmada ao fim da competição. Os outros atletas do Brasil precisam aguardar o fechamento do ranking olímpico para que a situação seja definida.