'Resgatada' em 2018, Adriana Araújo busca cinturão histórico para o Brasil

Crédito: On Board Sports

O Brasil vive a expectativa de voltar a fazer história no boxe neste domingo. A medalhista olímpica Adriana Araújo disputará o título mundial do Conselho Mundial de Boxe (WBC) das super-leves contra a britânica Chantelle Cameron, em Londres, na Inglaterra. E pode conseguir um feito inédito para o país.

Até hoje, nenhum brasileiro medalhista olímpico chegou a um título mundial. Eder Jofre disputou os Jogos de Melbourne, mas caiu na segunda rodada. Popó foi vice-campeão pan-americano em 1995. Servilio de Oliveira levou o bronze na Olimpíada do México, em 1968, mas por causa de uma lesão no olho não chegou a ganhar um cinturão mundial.

A oportunidade foi construída e planejada pelo Boxing For You, plataforma de lutas em que a baiana fez todas as suas seis apresentações na carreira profissional.

A invicta Adriana está desde o fim de semana passado na capital londrina com o treinador Luiz Dórea e o manager e CEO Sergio Batarelli, um dos principais responsáveis pelo sucesso do Boxing For You.

O duelo será transmitido pelo plataforma DAZN e o Boxing For You faz atualizações diárias do dia-a-dia de treinamento da baiana Adriana Araújo. A

Adriana fez sua estreia no boxe profissional. A medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, primeira Olimpíada em que as mulheres puderam competir na modalidade, de lá para cá, atuou sempre sob a tutela do BSM Group.

Depois de um hiato em 2018, foi chamada para retornar aos ringues junto com o Boxing For You e assinou contrato de promoção com a empresa.

- A Adriana estava parada, sem perspectiva. Liguei pra ela a pedido do Sergio (Batarelli) e perguntei ‘tá a fim de voltar?’ Ela prontamente respondeu que sim. A partir daí planejamos a carreira dela como nossa lutadora, e já cumprimos o primeiro objetivo - disse Daniel Leal, matchmaker do Boxing For You.

Este ‘primeiro objetivo’ seria a disputa pelo título mundial que acontecerá no próximo domingo, na Inglaterra.

O convite veio depois de Adriana passar a ocupar a terceira posição do ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB), lutando somente no Brasil, inclusive por títulos internacionais e contra oponentes estrangeiras de bom recorde.

- O Batarelli tem uma rede de contatos muito forte lá fora, eu e ele conversamos, analisei os rankings e passei pra ele o melhor caminho para o cinturão mundial das super-leves, que era pelo CMB, no caso, então ele foi atrás de conseguir o que precisávamos pra viabilizar isso.

- Primeiro fizemos o título latino, depois o ‘Bata’ conseguiu a autorização para o mundial Silver e fui escolhendo as lutadoras que a Adriana precisava para cada degrau. Nós já tínhamos esses nomes em mente antes mesmo da primeira luta de 2019 (em Mangaratiba, quando venceu novamente Elaine Albuquerque, por nocaute) e a gente sabia que assim íamos deixar ela na ‘cara do gol’ e foi isso mesmo o que aconteceu - completou Daniel Leal.

Foram necessários somente seis lutas para se cumprir esta meta. Adriana venceu todas. Se vencer sua próxima oponente, a inglesa e dona da casa Chantelle Cameron, que também está invicta, ela se tornará apenas a segunda mulher no país a conseguir um dos quatro grandes cinturões mundiais. Mais do que isso, seria a primeira a sagrar-se campeã pelo Conselho Mundial.

- O problema do Brasil era esse, fazia-se eventos de boxe pensando no hoje, não no amanhã. Nós mudamos isso e os resultados estão começando a chegar e virão muitos mais, começando pelo título mundial da Adriana, que eu tenho certeza que virá! - disse Batarelli.- Tudo isso, até agora, só foi possível graças ao apoio dos nossos parceiros e através de um planejamento muito bem-feito e executado por mim e por toda a equipe do BSM Group. As pessoas que estão de fora as vezes pensam uma coisa, mas, na verdade, o que se passa, é outra. Estamos adiantados nisso, tudo o que fazemos está planejado há muito tempo, não é nada sem propósito - completou o empresário.

Nascido em 2017, o evento se tornou a maior noite de lutas da nobre arte brasileira, e em sua segunda fase, iniciada em 2019, a principal da América Latina.

Idealizado por Batarelli, nome tarimbado no meio internacional de lutas, a empreitada consistia em tornar um evento com grande produção, transmissão na TV e boas lutas, em algo viável financeiramente ao ponto das carreiras dos atletas contratados pelo BSM Group (promotora do show) conseguirem ser feitas em solo brasileiro, de forma consistente, antes destes lutadores serem jogados aos lobos lá fora.

- Essa demanda surgiu na nobre arte por aqui pois o Brasil assistiu, durante anos, uma safra de talentos sendo desperdiçada quando estes tinham que aceitar lutas no exterior sem o devido preparo já que quase não tinham a oportunidade de combaterem em solo nacional a contento e viajarem mais maduros. A construção de uma carreira no boxe é algo bem complexo, nada simples. Eu estive em Las Vegas e aprendi com a Top Rank o jeito deles de fazer. Mas a parte difícil não era nem essa, era conseguir fazer isso no Brasil, com o cenário que tínhamos - disse Sergio Batarelli.

- Os lutadores só somavam vitórias, sem subir de nível, as vezes repetiam os adversários várias vezes, só para fazer cartel. Isso trazia dois problemas: Os eventos ficavam ruins e não agradavam ao público, e o atleta, quando lutava lá fora, não tinha chance contra ninguém por ter que pular de um nível baixo pra um muito alto sem se preparar - completou.

O ideal, segundo Sergio, era que o evento conquistasse a TV para atrair patrocinadores, tornando viável o seguimento dos atletas, sem se exporem fora do país da forma como vinha acontecendo. Aos poucos o Boxing For You conseguiu isso.