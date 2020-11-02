Resenha-PI bate o Botafogo na final e conquista o Brasileirão 2020 de Fut7

Crédito: Maycon Resende/CF7 Brasil

O Campeonato Brasileiro de Fut 7 tem novo campeão. O Resenha-PI derrotou o Botafogo-RJ por 5 a 1, nesta segunda-feira, na Arena Nacional, em São Paulo, e conquistou o título da terceira edição do torneio. A equipe piauiense fez 30 gols em sete jogos e confirmou o favoritismo que carregava antes do início da disputa.Considerado o melhor jogador do mundo de Fut 7, Vassoura, do Resenha, foi eleito o craque do torneio, que teve como artilheiro o atacante Nivaldo, do Botafogo, com 7 gols. Outro grande destaque da competição foi o defensor do Resenha Dabá, que celebrou a conquista e lembrou a trajetória da equipe.

- Todos no Resenha, sem exceção, estão de parabéns por essa conquista. Nos preparamos muito para essa competição, o planejamento de toda nossa comissão foi o melhor possível, e o resultado de todo esse trabalho e dedicação acabou se convertendo na conquista do título. Encontramos excelentes adversários pela frente, mas fomos crescendo dentro da disputa até chegar nessa grande final, onde fizemos um jogo muito consistente. É um orgulho enorme para nós levar essa taça para os nossos torcedores e para o Piauí.

A terceira edição do Brasileiro de Fut 7 começou no último sábado e contou com 24 equipes, que foram divididas em seis grupos. Os dois melhores times de cada grupo avançaram para o mata-mata. Segundo colocado de sua chave na primeira fase, o Resenha deixou o Cascavel-PR, Criciúma-SC e Joinville-SC para trás até chegar à grande decisão. Já o Botafogo superou o Santa Isabel-SP, Nacional-SP e Betim-MG.Além do campeão e do vice, Betim e Joinville também conquistaram uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores de Fut 7. O diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetares, falou do sucesso do torneio e do crescimento da modalidade no Brasil.