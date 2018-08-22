Repórter sente na pele como é um treino de um atleta de boxe

Se tornar um atleta detem ficado cada vez mais difícil no Espírito Santo. Sem apoio, academias estruturadas e por falta de campeonatos estaduais e regionais, os talentos precisam "se virar nos 30" para se manter no topo. Aos 15 anos, Ronald Ribeiro é um exemplo de que, com dedicação e perseverança, a luta pode render frutos, mesmo diante das dificuldades.