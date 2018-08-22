Repórter sente na pele como é um treino de um atleta de boxe

Se tornar um atleta de boxe tem ficado cada vez mais difícil no Espírito Santo. Sem apoio, academias estruturadas e por falta de campeonatos estaduais e regionais, os talentos precisam "se virar nos 30" para se manter no topo. Aos 15 anos, Ronald Ribeiro é um exemplo de que, com dedicação e perseverança, a luta pode render frutos, mesmo diante das dificuldades.
A repórter Marcella Scaramella sentiu na pele como funciona um treinamento de um boxeador. Ela participou de uma atividade com Ronald e o pai/treinador dele, Ronaldo Ribeiro, em um projeto social, em Morada da Barra, Vila Velha
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