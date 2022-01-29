Remanescente do Mundial, Pito vive expectativa para a Copa América de Futsal

Ao lado de Guita, Marlon e Ferrão, Pito é um dos únicos remanescentes doMundial de Futsal para a disputa da Copa América, onde a Seleção Brasileiraestreia neste sábado (29), às 17 horas (horário de Brasília), diante do Equador,no Paraguai, país sede da competição. Com isso, o pivô falou sobre a expectativa para o torneio continental. - É uma competição que depositamos muita confiança. O futsal sul-americanoelevou muito seu nível nos últimos anos e isso faz com que a nossa seleçãocresça cada vez mais também. Temos total ciência do que precisamos fazer -disse o pivô de 30 anos.

Na disputa da Copa do Mundo de Futsal, torneio em que a Seleção conquistouo terceiro lugar, Pito foi um dos destaques da equipe comandada porMarquinhos Xavier. Nas sete partidas em que atuou, o pivô anotou três gols etrês assistências. Diante dos números, o atleta do Barcelona foi o principalassistente do Brasil no torneio.Além dos bons números na Seleção Brasileira, Pito vive grande fase noBarcelona. Pela equipe espanhola já foram 12 gols em 20 partidas desde suaestreia, em outubro de 2021.

- A disputa do Mundial significou muita coisa para a gente. Tivemos grandesaprendizados no torneio, que nos fizeram evoluir ainda mais. Além disso, pudeme transferir ao Barcelona e jogar ao lado de grandes craques, como meucompanheiro de Seleção, Ferrão. Acredito muito que nosso entrosamentopossa favorecer ainda mais a nossa equipe nesta Copa América - afirmou ocamisa 10 da Seleção Brasileira.