Relembre as propostas de Renato Casagrande para o esporte capixaba

No mês de setembro, o Gazeta Esportes e o Globo Esporte entrevistaram os candidatos ao Governo do Espírito Santo para saber as propostas para o esporte capixaba. No último domingo (07), Renato Casagrande (PSB) foi eleito. Relembre as propostas do próximo governador e anote para poder cobrar depois. do Espírito Santo para saber as propostas para o esporte capixaba. No último domingo (07), Renato Casagrande (PSB) foi eleito. Relembre as propostas do próximo governador e anote para poder cobrar depois.

Renato Casagrande (PSB) Crédito: Ricardo Medeiros

1 - O estádio Kleber Andrade foi oficialmente reinaugurado no dia 27 de dezembro de 2014. A reforma custou cerca de R$ 180 milhões mas até hoje o estádio ainda não foi finalizado. Falta placar eletrônico, escadas rolantes do campo para o vestiário e uma série de ajustes. Na gestão atual, a Secretaria de Esportes pensou até em privatizar o estádio. Outras praças também precisam de reformas, como o Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, que possui pista de caminhada feita de tijolos. Qual será a postura do candidato com relação a esses centros?

"Entregamos o Kleber Andrade praticamente pronto, faltando apenas alguns itens e ajustes. O contrato estava em vigência e havia recursos para a finalização. Vamos realizar as adequações necessárias para que o estádio possa se consolidar como um importante espaço esportivo e cultural do Estado. Da mesma forma, iniciamos a reforma e a ampliação do Centro Olímpico. Concluímos alguns espaços e deixamos outros em andamento. Vamos retomar essas obras, promovendo as alterações necessárias, e concluí-las".

2 - Nos últimos quatro anos, a pasta de Esportes teve sete secretários, todos sem nenhuma afinidade com o meio esportivo. A secretaria sofreu com o descaso e com a ausência de continuidade no trabalho. Por conta disso, algumas competições foram atrasadas e um clube de futebol americano perdeu parte de um subsídio necessário para disputar um campeonato nacional. Como o candidato pretende lidar com a pasta e quais nomes poderiam assumir?

"Não estamos discutindo nomes para a equipe. Mas posso garantir que vamos trabalhar com base em um projeto construído com a participação do próprio setor. Em nossa gestão, apoiamos muito o esporte, porque entendemos que ele é um forte instrumento de inclusão social e de projeção do Estado. Vamos retomar as parcerias, apoiando atletas de diferentes modalidades; promover eventos e competições; e investir em equipamentos públicos para a prática desportiva em diferentes regiões do Espírito Santo."

3 - Atualmente, o esporte do Espírito Santo possui destaque em poucas modalidades. O Estado não tem um time na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro e não está representado nas principais ligas nacionais (Superliga de Vôlei, Novo Basquete Brasil e Liga Futsal). Os atletas que conseguiram bons resultados foram obrigados a deixar o Estado para treinar em outras cidades. Quais ações podem ser desenvolvidas para reerguer o esporte local?

"Em nossa gestão, oxigenamos programas importantes de suporte e incentivo aos atletas, como o Compete e o Bolsa Atleta. Vamos ampliar essas ações, apoiando não só os atletas com potencial para atividades esportivas de alto desempenho como também seus técnicos, em Centros de Treinamento. Também vamos buscar parcerias com a iniciativa privada para garantir a participação dos nossos atletas em competições nacionais e internacionais e estimular a criação de escolas e centros desportivos."

4 - O programa Bolsa Atleta é um dos pontos fortes da Secretaria de Esportes. Entretanto, a iniciativa falha com relação à abrangência e principalmente em critérios de seleção, uma vez que em uma ocasião, um jogador de futebol com salário acima da média foi selecionado para o programa. Existe uma preocupação em aperfeiçoar esse incentivo aos atletas?

"O Bolsa Atleta é um programa consolidado e com bons resultados. Os critérios de seleção são claros e precisam ser respeitados, a fim de que o benefício seja concedido a quem realmente precisa. Vamos criar uma comissão para avaliar e adequar o processo de concessão da bolsa, corrigindo possíveis distorções e garantindo ao atleta o apoio necessário a seu treinamento e participação em intercâmbios e competições."

5 - O processo de revelar talentos esportivos começa no ambiente escolar. Existem propostas de investir no desenvolvimento de jovens talentos em competições no calendário estudantil?