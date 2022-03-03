Relatório indica que China pediu à Rússia para que invadisse a Ucrânia após as Olimpíadas de Inverno

Segundo a CNN, Um relatório de inteligência ocidental indicou que autoridades chinesas, no início de fevereiro, pediram que altos funcionários russos aguardassem até o fim das Olimpíadas de Inverno para dar início uma invasão à Ucrânia.Autoridades dos Estados Unidos consideram a credibilidade do relatório, mas os detalhes estão abertos a uma interpretação, de acordo com fontes próximas à inteligência.

Apesar da suposta solicitação ter sido realizada durante a visita de Vladmir Putin a Pequim para a abertura das Olimpíadas, quando também se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping, não está claro se os dois presidentes abordaram o assunto.

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Após a reunião dos dois mandatários, China e Rússia emitiram uma declaração em conjunto enaltecendo a parceria e condenando a expansão da Otan.

A Rússia iniciou as invasões na Ucrânia, na última quinta feira, com suas tropas, sob autorização de Vladmir Putin. Mais de 500 mil ucranianos já deixaram o País.